تراند اليوم : حقيقة أنباء وفاة الفنانة فيروز قبل قليل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم بخبر وفاة الفنانة والمطربة اللبنانية فيروز عن عمر يناهز الـ 83 عاما، حيث تسائل الكثير من محبي ومتابعي الفنانة فيروز عن حقيقة خبر وفاة الفنانة فيروز وعن الحالة الصحية للفنانة فيروز.

حيث أكدت مصادر مقربة من الفنانة فيروز، في بيروت، بأن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، بالإضافة إلى أن عائلتها لم تنشر أي بيان رسمي بشأن وفاتها، وولا يوجد أي مراسم جنازة رسمية لها.

وأفادت وكالات أنباء أجنبية أخبار عن نفي عائلتها خبر وفاتها وأنه تتمتع بتلك الأيام بصحة جيدة، ولم تدخل المستشفى حتى الآن بسبب وعكة صحية أو ما شابه ذلك.

والجدير بالذكر، أن الفنانة فيروز، قد عانت في الآونة الأخيرة من صراع طويل مع المرض، كما كانت تستعد لإحياء حفلها الفني المقرر له في القاهرة أغسطس 2018، على مسرح دار الأوبرا، وذلك لتعود من جديد لتملأ مكانها في الغناء العربي بجانب كبار الفن؛ لتستكمل مسيرة فنية لم يُنهيها حتى الموت.

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيروز ظهرت خلال السنوات الأخيرة الماضية بشكل متكرر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي باتت تنشر أخبار غير موثق منها عن مشاهير المجتمع العربي بوجه عام.