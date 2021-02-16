تراند اليوم : تنسيق كلية الزراعة 2018 .. تنسيق الثانوية العامة  كلية الزراعة 2018

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ننشر لكم زوارنا الاعزاء تنسيق كلية الزراعة 2018 ، تنسيق الثانوية العامة كلية الزراعة 2018 و الكليات العلمية والادبية 2018 تنسيق كلية الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتربية والحقوق المرحلة الأولي والثانية.
كلية الزراعة 2018:
زراعه القاهره 340.5
زراعه القاهره/رياضة 335
زراعه الاسكندرية/رياضة 331
زراعه عين شمس/رياضة 329.5
زراعه دمنهور 321
زراعه عين شمس 316.5
زراعه المنصورة/رياضة 313
زراعه الاسكندريه 312.5
زراعه المنوفية/رياضة 311
زراعه كفرالشيخ /رياضة 304
زراعه دمياط/رياضة 297.5
زراعه بنها/رياضة 296
زراعه اسوان/رياضة 293.5
زراعه الزقازيق/رياضة 293
زراعه الفيوم/رياضة 291.5
زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5
زراعه قناة السويس/رياضة 285.5
زراعه طنطا 285
كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5
زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273
زراعه المنصوره 272.5
زراعه كفر الشيخ 272
زراعه مشتهر 257
زراعه الزقازيق 253.5
زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5
زراعه الفيوم 247
زراعه سوهاج 238
زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5
زراعه المنيا 232
زراعه اسيوط 225
زراعه فرع الوادي الجديد 218.5