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تراند اليوم : تنسيق كلية الزراعة 2018 .. تنسيق الثانوية العامة  كلية الزراعة 2018

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ننشر لكم زوارنا الاعزاء تنسيق كلية الزراعة 2018 ، تنسيق الثانوية العامة  كلية الزراعة 2018 و الكليات العلمية والادبية 2018 تنسيق كلية الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتربية والحقوق المرحلة الأولي والثانية.

كلية الزراعة 2018:

زراعه القاهره 340.5

زراعه القاهره/ 335

زراعه الاسكندرية/رياضة 331

زراعه عين شمس/رياضة 329.5

زراعه دمنهور 321

زراعه عين شمس 316.5

زراعه المنصورة/رياضة 313

زراعه الاسكندريه 312.5

زراعه المنوفية/رياضة 311

زراعه كفرالشيخ /رياضة 304

زراعه دمياط/رياضة 297.5

زراعه بنها/رياضة 296

زراعه اسوان/رياضة 293.5

زراعه الزقازيق/رياضة 293

زراعه الفيوم/رياضة 291.5

زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5

زراعه قناة السويس/رياضة 285.5

زراعه طنطا 285

كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5

زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273

زراعه المنصوره 272.5

زراعه كفر الشيخ 272

زراعه مشتهر 257

زراعه الزقازيق 253.5

زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5

الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5

زراعه الفيوم 247

زراعه سوهاج 238

زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5

زراعه المنيا 232

زراعه اسيوط 225

زراعه فرع الوادي الجديد 218.5

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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