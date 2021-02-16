تراند اليوم : تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2018/2019 نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2019 تنسيق رياض الاطفال 2019 الاسكندرية

تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2018/2019 نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2019 تنسيق رياض الاطفال 2019 الاسكندرية،واعلنت مديرية التربية والتعليم موعد التقديم في المدارس التجريبية ومدارس اللغات في القاهرة 2018-2019 العام الدراسي الجديد و سن قبول الاطفال في كي جي 1 في المدارس التجريبية واللغات وموقع التقديم علي الانترنت ، موضحة طريقة حساب سن الطفل للتقديم في رياض الاطفال أو الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية واللغات العام الدراسي الجديد 2019.

موعد التقديم في المدارس التجريبية في القاهرة 2018-2019 موقع التقديم والاوراق المطلوبة

موعد التقديم في المدارس التجريبية في القاهرة 2018-2019

وحسبما أعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية تعليم القاهرة، أن موعد بداية التقديم في المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2018-2019 في محافظة القاهرة سيكون بداية من 1 يونيو 2018 ويستمر التقديم لمدة شهر ، حيث سيتم استقبال طلبات التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2018 / 2019 كي جي 1 وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات ( التجريبية) ابتداءً من أول يونيو المقبل ولمدة شهر.

تفاصيل التقديم في كي جي 1 رياض الاطفال 2018 موقع التقديم

واشارت فاطمة خضر في تصريحات صحفية لها اليوم ، أنه سيتم الاعلان عن سن قبول الاطفال في المدارس التجريبية 2018 علي موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التالي :-

http://cairomoe.net

موضحة ان التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال سيكون لكل إدارة تعليمية على حدة، وذلك تبعا للمربع السكني للإدارة، حيث يسجل ولى الأمر البيانات على موقع الإدارة التابع لها ( وفقا للمربع السكني ) وصحة البيانات مسئولية ولى الأمر ، كما اشارت الي أنه لا يجوز التقديم في أكثر من إدارة.

شروط التقديم في رياض الاطفال في القاهرة 2018-2019 وطريقة حساب سن قبول الطفل في كي جي 1

وحددت مديرية التربية والتعليم عدد شروط لقبول الطفل في المدارس التجريبية الرسمية منها أن يتم حساب سن الطفل في 1 أكتوبر المقبل بحيث يجب أن يكون سن الطفل فى 1 أكتوبر المقبل، أكبر من 4 سنوات وأقل 6 سنوات للتقديم في رياض الأطفال، وتجرى المديرية التعليمية عقب غلق باب التسجيل تنسيق القبول لمرحلة رياض الأطفال على أن يتم اختيار الطفل الأكبر سنًا حسب الأماكن وعدد الفصول والقاعات المتاحة فى كل مدرسة رسمية ، كما يجب مراعاة استنفاد كل الرغبات – 20 رغبة – الموجودة بالاستمارة.– يجب أن تكون رغبات الطفل مكتوبة بمعرفة ولى الأمر وتحت مسئوليته وعدم كتابة الرغبات لولى الأمر عن طريق العاملين بمراكز التنسيق.

محتويات ملف التقديم في رياض الأطفال 2018

على أن يحتوي ملف الطفل عند تقديمه في المدرسة الأوراق والمستندات التالية :-

طلب الالتحاق.

استمارة الرغبات.

صورة شهادة الميلاد للطفل بالرقم القومي.

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

اقرار ولى الأمر بعدم التقدم باكثر من ادارة.

موعد التقديم في الصف الأول الابتدائي 2019

أما عن ميعاد التقديم في الصف الأول الابتدائي في محافظة القاهرة فسيكون ذلك أيضا أول يونيو وحتي نهاية الشهر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الموضح أعلى حسبما أوضحنا معكم في موقع خمس خطوات حيث سيكون ميعاد التقديم في جميع محافظات الجمهورية موحد ويستمر لمدة شهر على أن يتم اعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي خلال شهر يوليو القادم.

موعد اعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال في القاهرة 2018

اما بالنسبة لموعد اعلان نتائج تنسيق رياض الاطفال 2018 في القاهرة فسيكون إعلان النتائج على مواقع الإدارات التعليمية على مراحل ( كل إدارة على حدة) خلال شهر يوليو 2018 ، وشددت المديرية على أن ذلك مسئولية مدير عام كل إدارة ، على أن يتم اعلان موعد التقديم في المرحلة الثانية لتنسيق رياض الاطفال 2018-2019 لاحقا خلال شهر يوليو – اغسطس 2018 ونتمني لكم جميعا التوفيق بإذن الله.