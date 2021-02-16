تراند اليوم : الكليات الجديده في تنسيق 2018 .. كليات المرحلة الثانية 2018 والاماكن الخالية في تنسيق الثانوية العامة

الكليات الجديده في تنسيق 2018، كليات المرحلة الثانية 2018 والاماكن الخالية في تنسيق الثانوية العامة ،نوضح لكم بالتفصيل اسماء الكليات الباقية لطلاب المرحلة الثانية 2018، المعاهد و كليات المرحلة الثانية 2018 في تنسيق الثانوية العامة 2018 بالتفصيل حيث بتدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بداية من يوم الاثنين وعلى مدارالاسبوع عبر موقع التنسيق الالكتروني ، حيث ننشر لكم الاماكن الخالية في الكليات العلمي علوم والهندسة والادبي لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الكليات والجامعات 2018.

اسماء الكليات الباقي ة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2018 علمي علوم وعلمي رياضة وكليات ادبي

وحسبما اوضح مصدر في وزارة التعليم العالي انه حسب المجاميع التكرارية لنتيجة الثانوية العامة 2018 نجد أن عدد طلاب الشعبة العلمية علمي (علوم) البالغ عددهم 28001 طالبًا، على 20 ألفا و850 مقعدا بالكليات الطبية، وبالتالي فإنه من المتوقع عدم وجود أماكن في كليات طب بشري، وأسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعي، وعلوم طبية حيوية لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على مجموع أقل من 96.6% بكليات لكن من المتوقع أن يكون لهم اماكن خالية في كليات الطب البيطري، والعلوم، وكليات الحاسبات والمعلومات بالاضافة إلى كليات التجارة وعدد من الكليات النظرية.

أما عن شعبة علمي رياضة فنجد أن عدد الطلاب 15267 طالبا وطالبة على 22 ألفًا و500 مقعد بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وكليات التخطيط العمراني، وفنون بأقسامها المختلفة، حيث من المتوقع أن تكون هناك اماكن خالية في كليات الهندسة والفنون وفي كليات الحاسبات والمعلومات لطلاب المرحلة الثانية هذا بالاضافة إلى باق الكليات النظرية.

أما عن كليات الادبي فنجد أنه يتنافس 83 ألفًا و539 طالبا وطالبة، على كليات السياسة والاقتصاد، وإعلام، وألسن، هذا بما يفوق قدرة هذه الكليات الاستيعابية، على أن تكون الاماكن الخالية لطلاب الادبي في المرحلة الثانية في كليات التجارة الخارجية والتجارة عربي وكليات الحقوق، وكليات التربية وكليات الآداب.

قائمة كليات العلمي علوم الخالية في المرحلة الثانية وكليات الهندسة الخالية في المرحلة الثانية للتنسيق 2018

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس.

زراعة دمنهور.

تربية فرع الوادى الجديد.

حقوق سوهاج

تربية/ رياضة شبين الكوم

ألسن المنيا / رياضة

تجارة طنطا

تربية الزقازيق

تجارة قنا جنوب الوادي

تجارة أسيوط

تجارة بور سعيد

كلية الألسن سوهاج

آداب شبين الكوم ج المنوفية

معهد فني صحى سوهاج

حقوق بنى سويف

فنون جميلة فنون الأقصر

كلية الألسن ج أسوان

تمريض القاهرة

تمريض بني سويف

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض بنها

تمريض أسوان

كلية علوم الوادى الجديد

فنون جميلة فنون المنيا

تجارة بنى سويف

علوم بنها

معهد فني صحى الإسكندرية

معهد فني صحى أسوان

معهد فني صحى المنصورة

تجارة الإسماعيلية ج قناة السويس

علوم كفر الشيخ

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

كلية فنون جميلة فنون أسيوط

حقوق الإسكندرية

علوم سوهاج

تربية دمنهور

تربية قنا ج جنوب الوادى

حقوق قنا جنوب الوادي

كلية حقوق المنيا

إعلام بنى سويف

علوم أسوان

تربية عين شمس

علوم عين شمس

علوم أسيوط

طب بيطرى أسيوط

إعلام القاهرة

كلية الألسن بنى سويف

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية

طب بيطرى القاهرة

علوم القاهرة

علوم قنا جامعة جنوب الوادى

علوم الإسكندرية

طب بيطرى الإسكندرية

طب بيطرى دمنهور

علوم دمنهور

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطرى سوهاج

علوم بورسعيد

علوم طنطا

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف

كلية الألسن كفر الشيخ

تربية/ رياضة جامعة السادات

علوم جامعة دمياط

إعلام ج جنوب الوادى

علوم المنصورة

علوم العريش

تربية المنصورة

علوم الزقازيق

طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى

علوم الإسماعيليه ج قناة السويس

طب بيطرى الزقازيق

حقوق الزقازيق

كلية علوم الأرض ج بنى سويف

معهد فني صحى إمبابة

علوم شبين الكوم ج المنوفية

طب بيطرى جامعة السادات

معهد فني صحى طنطا

تربية شبين الكوم

حقوق شبين الكوم ج منوفية

طب بيطرى بنها

تربية بنها

علوم الفيوم

طب بيطرى كفر الشيخ

علوم بنى سويف

طب بيطرى بنى سويف

علوم جامعة السويس

ألسن عين شمس

علوم المنيا

تربية المنيا

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى

طب بيطرى فرع الوادي الجديد

ألسن المنيا

تمريض الفيوم

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض شبين الكوم المنوفية

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض قنا جنوب الوادي

تمريض المنيا

تمريض الإسماعيلية

طب بيطرى فرع مطروح

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف

كلية الطب البيطرى جامعة أسوان

معهد فني صحى بنها

حقوق طنطا

آداب القاهرة

حقوق المنصورة

تربية/رياضة بنها

حقوق أسيوط

حقوق عين شمس

علوم رياضة المنصورة

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف

تربية/رياضة الزقازيق

كلية الألسن/رياضة كفر الشيخ

تربية/رياضة حلوان

رياض أطفال الإسكندرية طالبات

آثار القاهرة

تربية/رياضة الإسكندرية

تجارة الزقازيق

تربية/رياضة طنطا

تجارة سوهاج

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

علوم رياضة قنا جنوب الوادى

تجارة القاهرة

علوم رياضة عين شمس

تربية/ رياضة العريش

كلية فنون جميلة عمارة أسيوط

كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى

معهد فني صحى رياضة طنطا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

علوم العريش/رياضة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

كلية السياسة والاقتصاد/رياضة ج السويس

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة

تجارة وإدارة أعمال ج حلوان

إعلام القاهرة/رياضة

حاسبات ومعلومات الإسماعيلية ج قناة السويس

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق

حاسبات ومعلومات الفيوم

ألسن عين شمس/رياضة

حاسبات ومعلومات القاهرة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

حاسبات ومعلومات الأقصر ج جنوب الوادى

الحاسبات والمعلومات السويس

حاسبات ومعلومات حلوان

كلية الألسن/رياضة ج قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات أسيوط

حاسبات ومعلومات شبين الكوم

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

علوم رياضة بورسعيد

معهد فني صحى رياضة المنصورة

معهد فني صحى رياضة الزقازيق

معهد فني صحى رياضة بنى سويف

معهد فني صحى رياضة سوهاج

حاسبات ومعلومات المنصورة

حاسبات ومعلومات عين شمس

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة

كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة

تجاره عين شمس

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

فنون تطبيقية جامعة دمياط

فنون تطبيقيه حلوان

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ

تربية/رياضة عين شمس

علوم رياضة جامعة دمياط

حاسبات ومعلومات بنها

فنون جميلة فنون ج الإسكندرية

تجارة الإسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

علوم رياضة الزقازيق

علوم رياضة الإسماعيلية

فنون جميلة عمارة المنيا

كلية الفنون التطبيقية ببنها

حقوق القاهرة

علوم رياضة الإسكندرية

علوم رياضة دمنهور

علوم رياضة القاهرة

فنون جميلة فنون حلوان

حاسبات ومعلومات المنيا

معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات

تجارة بنها

حقوق بنها

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 أكتوبر

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد

كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد

علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ

كلية تجارة ج أسوان

كلية التربية الفنية ج المنيا

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسي مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى

اداب انتساب موجه بورسعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح

الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الإسكندرية فرع مطروح

كلية الآثار ج أسوان

تكنولوجيا المصايد والأسماك ج أسوان

الزراعة والموارد الطبيعية ج أسوان

تربية نوعية شعبة فنية ميت غمر ج المنصورة

تمريض حلوان

تمريض بور سعيد

تمريض فرع مطروح

كلية علوم/رياضة الوادى الجديد

تربية نوعية بنها شعبة تربية فنية

تربية رياضية بنين بنها

نوعية موسيقيه جامعة دمياط

حقوق انتساب م بنها

تربية ابتدائي بنها

تربية طفوله شبين الكوم

زراعه مشتهر

تربية نوعية بنها شعبة موسيقية

نوعية بنها

رياض أطفال الفيوم طالبات

زراعه كفر الشيخ

سياحة وفنادق المنصورة

اداب بنها

علوم رياضة جامعة السويس

تربية ابتدائي بنى سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول

سياحة وفنادق الأقصر

تربية ابتدائي كفر الشيخ

تربية طفوله كفر الشيخ

نوعية فنية كفر الشيخ

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

علوم رياضة كفر الشيخ

نوعية موسيقيه كفر الشيخ

نوعية كفر الشيخ

تربية كفر الشيخ

تربية رياضيه بنين بني سويف

تربية رياضيه / بنات بني سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجاره انتساب موجة جامعة السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات

تربية بنى سويف

اداب بنى سويف

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة إدارة ك32 مصر إسماعيلية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

تجاره انتساب موجه طنطا

تجاره انتساب موجه أسيوط

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط

تجاره انتساب موجه سوهاج

تجاره انتساب موجه دمنهور

تجاره انتساب موجه قاهره

تجاره انتساب موجه عين شمس

تجاره انتساب موجه الزقازيق

تجاره انتساب موجه المنصوره

تجاره انتساب موجه بنى سويف

تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد

تجاره انتساب م. بنها

تجاره انتساب موجه الإسكندرية

تجاره انتساب موجه إسماعيليه ج قناة السويس

تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية

تجاره انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه إسكندرية بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه أسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديدة

نوعية موسيقيه المنيا

نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية ابتدائي المنيا

دار العلوم المنيا

زراعه سوهاج

زراعه المنيا

اداب المنيا

تربية رياضيه بنين المنيا

تربية رياضيه / بنات المنيا

زراعه فرع الوادي الجديد

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

العالي سياحة وفنادق إسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان

تربية طفولة الغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس

المعهد الفني للتمريض بقنا

كلية أداب بورسعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

العالي ترميم الآثار بأبي قير

تربية ابتدائي جامعة السويس

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهره

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصوره

حقوق انتساب موجه بنى سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

تربية جامعة السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي

اداب انتساب موجه طنطا

اداب انتساب موجه سوهاج

اداب انتساب موجه المنيا

اداب انتساب موجه دمنهور

اداب انتساب موجه القاهره

اداب انتساب موجه عين شمس

اداب انتساب موجه الزقازيق

اداب انتساب موجه المنصوره

اداب انتساب موجه بنى سويف

اداب انتساب موجه بنها

اداب انتساب موجه الإسكندرية

اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

الإدارة الفندقية فرع مرسي مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

زراعه القاهره

تربية طفوله الإسكندرية

بنات علوم رياضة عين شمس

دار العلوم انتساب موجه ج القاهره

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر

تربية ابتدائي قنا ج الوادي

علوم رياضة سوهاج

نوعية فنية قنا

نوعية فنية جيزة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

دار العلوم ج القاهره

كلية التربية الرياضية بالعريش بنين

معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

نوعية موسيقيه جيزه

نوعية جيزه

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

تربية رياضيه بنين حلوان

تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان

تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات

تربية/رياضه الإسماعيلية

اداب فرع الوادى الجديد

اداب دمنهور

كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

تربية/رياضه كفر الشيخ

تربية/ رياضه بنى سويف

تربية/ رياضه المنيا

تربية/رياضه جامعة السويس

تربية رياضيه بنات شبين الكوم

تجاره دمنهور

تربية/رياضه الفيوم

علوم رياضة حلوان

علوم رياضة شبين الكوم

علوم رياضة بنها

علوم رياضة الفيوم

علوم رياضة بنى سويف

علوم رياضة المنيا

كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور

اداب قنا ج جنوب الوادى

تربية رياضيه بنين شبين الكوم

تربية ابتدائي دمنهور

علوم رياضة أسوان

علوم رياضة أسيوط

علوم رياضة طنطا

نوعية موسيقيه قنا

نوعية قنا

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية نوعية موسيقية إسكندرية

نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

تربية إسكندرية

رياض أطفال بنى سويف

اداب الإسكندرية

تربية رياضيه بنين الإسكندرية

تربية رياضيه بنات الإسكندرية

تربية/رياضه جامعة دمياط

بنات تربية/رياضه عين شمس

تربية/رياضه أسيوط

سياحة وفنادق الإسكندرية

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف

خدمه اجتماعيه أسوان

خدمة اجتماعيه انتساب موجه أسوان

تربية رياضيه بنين المنصوره

تربية رياضيه بنين جامعة دمياط

تربية رياضيه / بنات بورسعيد

تربية أساسي إسكندرية

اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد

زراعه الإسكندرية

نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس

عالي هندسة بلبيس

كلية الألسن سوهاج/رياضة

تربية العريش

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

اداب حلوان

اداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمه اجتماعيه أسيوط

خدمة اجتماعيه انتساب موجه أسيوط

كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش

معهد فنى تمريض أسوان

تربية ابتدائي العريش

تربية أسوان/رياضة

تربية/رياضه بور سعيد

تربية/رياضه المنصورة

تربية ابتدائي سوهاج

تربية قنا/رياضة ج.الوادى

تربية/رياضه دمنهور

تربية سوهاج/رياضة

تربية/رياضة فرع الوادى الجديد

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة – الشرقية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

تربية سوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

اداب سوهاج

تربية ابتدائى فرع وادى جديد

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقيه حلوان

زراعه سابا باشا الإسكندرية

عالي سياحة وفنادق العريش ش (لغات)

خدمه اجتماعيه حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالأقصر

خدمه اجتماعيه الفيوم

تربية نوعية فنية أسوان

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية

زراعه عين شمس

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية ابتدائي عين شمس

رياض أطفال المنصوره

رياض أطفال بورسعيد

نوعية موسيقيه عباسيه

نوعية عباسيه

كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج

اداب عين شمس

تربية رياضيه بنين كفر الشيخ

تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ

كلية رياض الأطفال أسيوط

نوعية فنية عباسيه

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

تربية أسوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

معهد فني صحى رياضه الإسكندرية

اداب الفيوم

اداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية ش.طفولة العريش

تربية ابتدائي أسوان

تربية رياضية /بنات قنا

معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

تربية ابتدائي فرع مرسي مطروح

زراعة قنا ج جنوب الوادي

اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد فني صحى رياضه أسيوط

كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس

معهد فني صحى رياضه أسوان

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

معهد فني صحى رياضه إسماعيلية

معهد فني صحى رياضه بنها

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي

اثار قنا جنوب الوادي

زراعه أسيوط

نوعية موسيقيه بور سعيد

نوعية بور سعيد

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وإدارية) ج الزقازيق

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق

اداب جامعة دمياط

كلية الزراعة جامعة دمياط

اداب انتساب موجه جامعة دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

تجاره جامعة السويس

ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية

تربية رياضيه بنين بور سعيد

رياض أطفال المنيا طالبات

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

اداب أسوان

اداب انتساب موجه أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية طفولة أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

نوعية فنية أسيوط

تربية ابتدائي أسيوط

تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى إسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى أسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشآت بحريه بور سعيد

نوعية موسيقيه أسيوط

نوعية أسيوط

كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسيوط

تربية رياضيه / بنات أسيوط

اداب أسيوط

تربية رياضيه بنين أسيوط

اداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزه

تربية ابتدائي بور سعيد

تربية بور سعيد

كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالإسماعيلية

كلية الآثار بالأقصر

كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر

نوعية فنية بورسعيد

كلية الآثار سوهاج

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف

كلية السياحة والفنادق بنى سويف

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

زراعه الفيوم

تربية ابتدائي الفيوم

دار العلوم الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي سياحة وفنادق وارشاد سياحى العريش

نوعية فنية الفيوم

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية

معهد فني تمريض الإسماعيليه

تربية طفوله الزقازيق

تربية طفوله جامعة السويس

نوعية الفيوم

تربية الفيوم

تربية طفوله ج دمنهور

اداب كفر الشيخ

اداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة أعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

سياحة وفنادق الإسماعيليه ج قناة السويس

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

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العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

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ك.ت. فني رى وصرف ومساحه أسيوط

التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب

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حقوق أسوان

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ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

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كلية الألسن/رياضة بنى سويف

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العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية ابتدائي الإسماعيليه

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

زراعه عين شمس/رياضة

تربية الإسماعيليه

زراعه المنصورة/رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

تربية طفوله الإسماعيليه

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش

كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

علوم حلوان

سياحة وفنادق الفيوم

اثار الفيوم

زراعه الزقازيق/رياضة

معهد فني تمريض اورام القاهره

نوعية موسيقيه الزقازيق

نوعية الزقازيق

نوعية فنية الزقازيق

تربية ابتدائي الزقازيق

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط

كلية الألسن/رياضة بالأقصر ج جنوب الوادى

اداب الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضيه بنين الزقازيق

رياضيه بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية حلوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

نوعية فنية طنطا

التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية

زراعه المنصوره

تربية ابتدائي المنصوره

اداب العريش

اداب طنطا

تربية طفوله طنطا

تربية رياضيه بنين طنطا

تربية رياضيه / بنات طنطا

نوعية موسيقيه طنطا

نوعية طنطا

تربية طنطا

نوعية فنية المنصوره

اداب انتساب موجه العريش

الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس

تجاره المنصوره

نوعية موسيقيه المنصوره

نوعية المنصوره

زراعه الإسكندرية/رياضة

زراعه الزقازيق

اداب المنصوره

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

معهد فنى تمريض حلوان

خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان

تربية رياضيه بنين جامعة السادات

تربية رياضيه / بنات جامعة السادات

تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات

نوعية فنية اشمون

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

سياحة وفنادق جامعة السادات

تجاره شبين الكوم ج المنوفية

نوعية موسيقيه اشمون

نوعية اشمون

كلية الألسن ج أسوان/رياضة

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية

اداب انتساب موجه الإسماعيلية

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر

معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات

تربية نوعية شعبة فنية منيه النصر ج المنصورة

تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة

اقتصاد منزلى حلوان

تربيه شعبة تربية فنية الإسماعيلية

تربية ش موسيقية الإسماعيلية

تربيه شعبة تربية فنية جامعة السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

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الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الإسكندرية

زراعه المنوفية/رياضة

زراعه قناة السويس/رياضة

زراعه الفيوم/رياضة

زراعه بنها/رياضة

زراعه كفرالشيخ /رياضة

زراعه أسوان/رياضة

زراعه دمياط/رياضة

كلية التجارة ج العريش

كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش

كلية علوم الأرض /رياضة ج بنى سويف

معهد فني صحى إسماعيليه

زراعه الإسماعيليه ج قناة السويس

إعلام بنى سويف/رياضة

تربية ابتدائي شبين الكوم

إعلام ج جنوب الوادى/رياضة

زراعه شبين الكوم ج المنوفية

تجاره كفر الشيخ

تجاره انتساب موجه كفر الشيخ

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى بنى سويف

معهد فني صحى أسيوط