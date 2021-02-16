تراند اليوم : اول ايام عيد الاضحى 2018 باريس

ما يميز عيد الاضحى المبارك هو قدومه بعد موسم الحج مباشرة، بنفس اليوم لجميع الدول العربية والاسلامية.

حيث نستعرض لكم اليوم من خلال التقرير التالي تاريخ وقفة عرفة و موعد عيد الاضحى 2018-1439 في فرنسا وباريس و الاردن الجزائر المغرب تونس مصر العراق لبنان سوريا فلسطين السعودية.

فمن المقرر ان تصل الحجاج المملكة السعودية قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 22 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 21 أغسطس وقفة عرفة فى فرنسا وباريس فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.