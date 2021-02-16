تراند اليوم : تنسيق طب اسنان 2018 .. نتيجة تنسيق كلية طلب الاسنان للعام 2018

تنسيق طب اسنان 2018 وتصدرت كلية طب الأسنان المنصورة 401.5 بنسبة 97.92% قطاع طب الأسنان، فيما كانت كلية طب الأسنان المنيا 401 بنسبة 97.8% كحد أدنى للقطاع، وجاءت الحدود الدنيا لكليات قطاع طب الأسنان على النحو التالى: اشتركت كليات طب الأسنان بكل من جامعات جنوب الوادى، طنطا، الإسكندرية، الزقازيق 401.5 بنسبة 97.92%، واشتركت كليات طب الأسنان بجامعات الفيوم، بنى سويف، القاهرة، عين شمس، كفر الشيخ، الإسماعيلية – قناة السويس، المنيا 401 بنسبة 97.8% كحد أدنى للقطاع.

واظهرت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 في مصر، ارتفاع درجات تنسيق كليات الهندسة مقارنة بتنسيق العام الماضي 2018 ، حيث جاءت المجاميع التكرارية التي اعلنتها وزارة التعليم مع نتيجة الثانوية العامة 2018 بنسبة نجاح 74 % اعلي من نتيجة العام الماضي، حيث نوضح لكم مؤشرات تنسيق الكليات العلمي والادبي المرحلة الاولي 2018 و الحد الادني لدخول كلية الطب والهندسة والاقتصاد والاعلام والالسن والآداب حيث توقع وزير التعليم العالي ارتفاع تنسيق كليات العلمي الرياضة والعلوم وانخفاض تنسيق كليات الادبي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 ارتفاع الحد الادني لكليات الهندسة وانخفاض الادبي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 ارتفاع الحد الادني لكليات الهندسة وانخفاض الادبي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الاولي كليات القمة

وحسبما اوضح الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية اليوم عن مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2018 للعام الدراسي المقبل، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم أرسلت تقريرا أوليا عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة أوضح انخاض الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية ، بينما ارتفع الحد الادني لتنسيق كليات الهندسة بسبب نتائج الناجحين بنظام «العلمي شعبة رياضيات» وصلت هذا العام إلى اكثر من 12 ألف طالب اكثر من العام الماضي مما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لكليات الهندسة ، أما طلاب النظام العلمي شعبة العلوم فجاءت قريبة من نسبة العام الماضي وهناك أكثر من 39 ألف طالب وطالبة حاصلين على أكثر من 95%.

وتشير المؤشرات الاولية الي الحد الادني لدخول كليات الطب والهندسة والآثار الي ارتفاع تنسيقها هذا العام ، بينما سيتم خفض القبول بهندسة البترول 20% .

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في التنسيق للعلمي والادبي 2018 وتنسيق كليات الطب والهندسة والصيدلية والاقتصاد

وتشير المؤشرات المبدئية ان الحد الادني لتنسيق المرحلة الاولي 2018 الي انه سيكون كالتالي الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة مجموع 96.10% فأكثر، وإجمالي الطلاب بهذه الشعبة 28 ألف طالب وطالبة.وفيما يخص طلاب الشعبة الرياضية، فإن الحد الأدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، لإجمالي طلاب المرحلة الأولى، البالغة 15 ألفًا و267 طالبًا وطالبة.

أما الحد الأدنى لتنسيق كليات الادبي في المرحلة الاولي 2018 الشعبة الأدبية، يكون 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر، بواقع 83 ألفًا و539 طالبًا وطالبة ، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة..