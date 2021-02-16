تراند اليوم : الكليات المتاحة لعلمى علوم 2018 .. تنسيق كلية العلوم 2018

الكليات المتاحة لعلمى علوم 2018 نقدمها لكم بعدما صدر تنسيق المرحلة الثانية ، ويشتمل تنسيق كلية العلوم 2018 على مجموعة من الكليات التي تكون متاحة للطلاب بمختلف معدلاتهم في الثانوية العامة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتبقية بالمرحلة الثانية لتنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات المصرية لعام 2018.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات علمي بـ320 درجة فأكثر 78.058%، الأدبي 285 درجة فأكثر 69.51% لأقل من 328 درجة.

الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم بالمرحلة الثانية: (طب بيطري - تمريض).

الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة بالمرحلة الثانية: (كليات هندسة - حاسبات ومعلومات - التخطيط العمراني - فنون جميلة - عمارة) وذلك للذين اجتازوا اختبارات القدرات في المواعيد المقررة.

أماكن شاغرة لطلاب الشعبتين علمي علوم ورياضة: (علوم - فنون تطبيقية) وكذلك أماكن بالكليات الأدبية (اقتصاد وعلوم سياسية - الإعلام - ألسن - آثار - باقي الكليات النظرية).

أماكن شاغرة لطلاب الأدبي بالمرحلة الثانية: (تربية - آداب - حقوق - سياحة وفنادق - باقي الكليات النظرية).