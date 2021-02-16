تراند اليوم : موعد اجازة عيد الاضحى 2018 .. اجازة عيد الاضحي 2018 للموظفين في الحكومة والقطاع العام والخاص في مصر

ننشر لكم موعد اجازة عيد الاضحي 2018 للموظفين في الحكومة والقطاع العام والخاص في مصر كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تفاصيل عدد ايام اجازة عيد الاضحى 2018 خمسة ايام لموظفي الحكومة و 5 ايام اجازة العيد للعاملين في القطاع العام و قطاع الاعمال و 4 ايام للبنوك في مصر والقطاع الخاص ، وذلك بعد اعلان موعد يوم وقفة عرفات 1439-2018 رسميا ، كذلك ايام اجازة العيد في المملكة العربية السعودية.

ايام اجازة عيد الاضحى المبارك للقطاع العام وقطاع الاعمال وموظفي الحكومة 2018

وحسبما جاء قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل عدد ايام اجازة العيد 2018 بحيث تكون أيام اجازة عيد الأضحى المبارك 2018 هي خمسة أيام تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 اغسطس 2018 وقفة عرفات وحتى يوم الخميس الموافق 25/8/2018، وذلك بالنسبة لموظفي الحكومة العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة القومية ووحدات الإدارة المحلية .

حيث تبدأ عدد ايام اجازة العيد بداية من يوم الثلاثاء 21 اغسطس وتستمر حتي يوم السبت 25 اغسطس 2018 ، علي ان يكون موعد العودة الي العمل في الحكومة والمصالح والهيئات بداية من يوم الاحد 26 اغسطس حسب مواعيد العمل الرسمية.

اما عن اجازة عيد الاضحى 2018 للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام تكون اجازة العيد أربعة أيام تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2018 وتنتهى يوم الجمعة الموافق 24/8/2018 .

اجازة عيد الاضحى المبارك 2018 في البنوك و القطاع الخاص

وعلي الجانب الاخر أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر اجازة عيد الاضحى 2018 بالبنوك المصرية الحكومية والاجنبية لمدة 4 أيام خلال الأسبوع المقبل، بمناسبة وقفة وعيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 21 اغسطس 2018 وحتى يوم الأحد 26 اغسطس 2018 ، على أن تفتح البنوك وتعاود العمل بعد اجازة العيد مباشرة.

اما بالنسبة لاجازة العيد في القطاع الخاص فهي 3 ايام تبدأ يوم الثلاثاء 21 اغسطس وتنتهي يوم الخميس بحيث يتم العودة للعمل بداية من يوم الجمعة – السبت التاليين 2018 ، واسرة موقع خمس خطوات تقدم لكم اجمل التهاني والدعوات كل عام وانتم بخير اعادة الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات.