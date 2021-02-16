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تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2018 ادبي .. تنسيق الجامعات 2018 ادبي التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام

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التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام ، تنسيق الثانوية العامة 2018 ادبي الحدود العليا و الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2018، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:

كليات الآداب:

  • الحد الأدنى لكليات الآداب 279 درجة بكلية انتساب موجه جامعة كفر الشيخ بنسبة 72.4%
  • كلية البنات الآداب عين شمس 323 بنسبة 78.8%
  • والآداب بجامعة أسيوط 302 بنسبة 73.6%
  • وكلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 309 بنسبة 75.4%
  • وآداب الزقازيق 327 بنسبة 79.7%
  • وآداب انتساب موجه القاهرة 325.5 بنسبة 79.4%
  • وآداب شبين الكوم جامعة المنوفية 325 بنسبة 79.3%
  • وآداب الفيوم 325 بنسبة 79.3 %
  • وآداب انتساب موجه عين شمس 324 بنسبة 79 %
  • وآداب المنصورة 317 بنسبة 77.3%
  • وآداب كفر الشيخ 308.5 بنسبة 75.4%
  • وآداب طنطا 316.5 بنسبة 77.1 %
  • وآداب العريش 301 بنسبة 73.4%
  • وآداب أسوان 304.5 بنسبة 74.2%
  • وآداب بنى سويف 306 بنسبة 74.6 %

 

التجارة:

  •  الأدنى لكليات التجارة بتجارة سوهاج 279.5 بنسبة 68.2%
  • وتجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 323 بنسبة 78.8%
  • وتجارة انتساب موجه عين شمس 318.5 بنسبة 77.7%
  • وتجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس 318 بنسبة 77.6%
  • وتجارة بنها 318 77.6%
  • وتجارة بنى سويف317 بنسبة 77.3%
  • وتجارة انتساب موجه حلوان 314 بنسبة 76.6%
  • وتجارة كفر الشيخ 310.5 بنسبة 75.3%
  • وتجارة انتساب موجه المنصورة 304 بنسبة 74.1%
  • وتجارة طنطا 292 بنسبة 71.2%
  • وتجارة أسيوط 284 بنسبة 69.3%
  • وكلية التجارة جامعة العريش 287.5 بنسبة 70.1%
  • وتجارة دمنهور 299.5 بنسبة 73%
  • وكلية تجارة جامعة أسوان 292.5 بنسبة 71.3 %.

الحقوق:

  • الحد الأدنى لكليات الحقوق عند حقوق الإسكندرية وحقوق حلوان “انتساب موجه” بمجموع درجات 279.5 بنسبة 68.1%
  • وحقوق سوهاج 318 77.6 %
  • وحقوق القاهرة 304 74.1%
  • وحقوق عين شمس 302.5 بنسبة 73.8%
  • وحقوق حلوان 293 بنسبة 71.5%
  • وحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 285.5 بنسبة 69.6 %
  • حقوق انتساب موجه عين شمس 284.5 بنسبة 69.4 %
  • وحقوق بنها 283 بنسبة 69 %
  • وحقوق بنى سويف 282.5 بنسبة 68.9 %. 

السياحة والفنادق:

  •  الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان 322 بنسبة 78.5%
  • برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %.

رياض الأطفال:

  • الحد الأدنى لكلية رياض أطفال بالإسكندرية طالبات 324 بنسبة 79%
  • وكلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 317 بنسبة 77.3%
  • ورياض أطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح 317 بنسبة 77.3 %.
  • كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 312 بنسبة 76.1 %.

كليات التربية:

  • تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 298.5 بنسبة 72.8%
  • تربية طفولة فرع الوادى جديد 291.5 بنسبة71.1%
  • وتربية ابتدائى أسوان 291 بنسبة 71 %
  • وتربية رياضية بنين شبين الكوم 289 بنسبة 70.5%
  • وتربية طفولة أسوان 279.5 بنسبة 68.2%
  • وتربية رياضية بنين قنا جامعة الوادى 279.5 بنسبة 68.2%
  • وتربية العريش 322 78.5 %
  • وتربية طفولة جامعة دمنهور 322.5 بنسبة 78.6 %
  • وتربية ابتدائى جامعة السويس 319.5 بنسبة 77.9 %
  • التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة 326 بنسبة 79.5 %
  • وتربية طفولة جامعة السويس 311.5 بنسبة 76 %.

كليات التربية النوعية:

  • نوعية موسيقية المنيا 312.5 بنسبة 76.2%
  • نوعية جيزة 311 بنسبة 75.8%
  • نوعية موسيقية كفر الشيخ 306.5 بنسبة 74.7 %
  • نوعية موسيقية الزقازيق 305 بنسبة 74.4%
  • نوعية المنصورة 281.5 بنسبة 68.6 %
  • نوعية موسيقية قنا 295.5 بنسبة 72%
  • نوعية عباسية 302 بنسبة 73.6%
  • نوعية بور سعيد 301 بنسبة 73.4 %.

دار العلوم:

  • الحد الأدنى لكلية دار العلوم جامعة القاهرة 299 بنسبة 72.9%
  • والانتساب الموجه بدار علوم جامعة القاهرة 282.5 بنسبة 68.9 %.

الزراعة

  • زراعه القاهره 340.5
  • زراعه القاهره/ 335
  • زراعه الاسكندرية/رياضة 331
  • زراعه عين شمس/رياضة 329.5
  • زراعه دمنهور 321
  • زراعه عين شمس 316.5
  • زراعه المنصورة/رياضة 313
  • زراعه الاسكندريه 312.5
  • زراعه المنوفية/رياضة 311
  • زراعه كفرالشيخ /رياضة 304
  • زراعه دمياط/رياضة 297.5
  • زراعه بنها/رياضة 296
  • زراعه اسوان/رياضة 293.5
  • زراعه الزقازيق/رياضة 293
  • زراعه الفيوم/رياضة 291.5
  • زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5
  • زراعه قناة السويس/رياضة 285.5
  • زراعه طنطا 285
  • كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5
  • زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273
  • زراعه المنصوره 272.5
  • زراعه كفر الشيخ 272
  • زراعه مشتهر 257
  • زراعه الزقازيق 253.5
  • زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5
  • الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5
  • زراعه الفيوم 247
  • زراعه سوهاج 238
  • زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236
  • الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5
  • زراعه المنيا 232
  • زراعه اسيوط 225
  • زراعه فرع الوادي الجديد 218.5

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام

  • الحد الادنى للقبول بكلية الألسن كفر الشيخ 395 درجة بنسبة 96.3%
  • وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 393.5 درجة بنسبة 95.9%
  • وكلية إعلام بنى سويف 393 درجة بنسبة 95.8%
  • وكلية إعلام جامعة جنوب الوادى 390.5 درجة بنسبة 95.1%.

الألسن

  • الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن عند 386.5 درجة بنسبة 94.2%
  • كلية ألسن جامعة أسوان
  • الحد الأدنى لكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 392 درجة بنسبة 95.6%
  • وكلية ألسن جامعة عين شمس 391 درجة بنسبة 95.3%
  • وكلية الألسن جامعة بنى سويف 390 درجة بنسبة 95.1%
  • وكلية ألسن جامعة المنيا 389 درجة بنسبة 94.8%
  • وكلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى 388 درجة بنسبة 94.6%
  • وكلية الألسن جامعة سوهاج 387.5 درجة بنسبة 94.5%
  • وكلية الألسن جامعة أسوان 386.5 درجة بنسبة 94.2%.

كليات الآثار

  • الحد الأدنى لكليات الآثار عند 367.5 درجة بآثار انتساب موجه بقنا بجامعة جنوب الوادى بنسبة 89.6 %
  • فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية آثار جامعة القاهرة 387 درجة بنسبة 94.3%
  • وكلية آثار جامعة الفيوم 383.5 درجة بنسبة 93.5%
  • وكلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 373.5 درجة بنسبة 91.1%
  • وكليتى الآثار بالأقصر وسوهاج 378 درجة بنسبة 92.1%،
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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