تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2018 ادبي .. تنسيق الجامعات 2018 ادبي التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام

التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام ، تنسيق الثانوية العامة 2018 ادبي الحدود العليا و الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2018، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:

كليات الآداب:

الحد الأدنى لكليات الآداب 279 درجة بكلية انتساب موجه جامعة كفر الشيخ بنسبة 72.4%

كلية البنات الآداب عين شمس 323 بنسبة 78.8%

والآداب بجامعة أسيوط 302 بنسبة 73.6%

وكلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 309 بنسبة 75.4%

وآداب الزقازيق 327 بنسبة 79.7%

وآداب انتساب موجه القاهرة 325.5 بنسبة 79.4%

وآداب شبين الكوم جامعة المنوفية 325 بنسبة 79.3%

وآداب الفيوم 325 بنسبة 79.3 %

وآداب انتساب موجه عين شمس 324 بنسبة 79 %

وآداب المنصورة 317 بنسبة 77.3%

وآداب كفر الشيخ 308.5 بنسبة 75.4%

وآداب طنطا 316.5 بنسبة 77.1 %

وآداب العريش 301 بنسبة 73.4%

وآداب أسوان 304.5 بنسبة 74.2%

وآداب بنى سويف 306 بنسبة 74.6 %

التجارة:

الأدنى لكليات التجارة بتجارة سوهاج 279.5 بنسبة 68.2%

وتجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 323 بنسبة 78.8%

وتجارة انتساب موجه عين شمس 318.5 بنسبة 77.7%

وتجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس 318 بنسبة 77.6%

وتجارة بنها 318 77.6%

وتجارة بنى سويف317 بنسبة 77.3%

وتجارة انتساب موجه حلوان 314 بنسبة 76.6%

وتجارة كفر الشيخ 310.5 بنسبة 75.3%

وتجارة انتساب موجه المنصورة 304 بنسبة 74.1%

وتجارة طنطا 292 بنسبة 71.2%

وتجارة أسيوط 284 بنسبة 69.3%

وكلية التجارة جامعة العريش 287.5 بنسبة 70.1%

وتجارة دمنهور 299.5 بنسبة 73%

وكلية تجارة جامعة أسوان 292.5 بنسبة 71.3 %.

الحقوق:

الحد الأدنى لكليات الحقوق عند حقوق الإسكندرية وحقوق حلوان “انتساب موجه” بمجموع درجات 279.5 بنسبة 68.1%

وحقوق سوهاج 318 77.6 %

وحقوق القاهرة 304 74.1%

وحقوق عين شمس 302.5 بنسبة 73.8%

وحقوق حلوان 293 بنسبة 71.5%

وحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 285.5 بنسبة 69.6 %

حقوق انتساب موجه عين شمس 284.5 بنسبة 69.4 %

وحقوق بنها 283 بنسبة 69 %

وحقوق بنى سويف 282.5 بنسبة 68.9 %.

السياحة والفنادق:

الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان 322 بنسبة 78.5%

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %.

رياض الأطفال:

الحد الأدنى لكلية رياض أطفال بالإسكندرية طالبات 324 بنسبة 79%

وكلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 317 بنسبة 77.3%

ورياض أطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح 317 بنسبة 77.3 %.

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 312 بنسبة 76.1 %.

كليات التربية:

تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 298.5 بنسبة 72.8%

تربية طفولة فرع الوادى جديد 291.5 بنسبة71.1%

وتربية ابتدائى أسوان 291 بنسبة 71 %

وتربية رياضية بنين شبين الكوم 289 بنسبة 70.5%

وتربية طفولة أسوان 279.5 بنسبة 68.2%

وتربية رياضية بنين قنا جامعة الوادى 279.5 بنسبة 68.2%

وتربية العريش 322 78.5 %

وتربية طفولة جامعة دمنهور 322.5 بنسبة 78.6 %

وتربية ابتدائى جامعة السويس 319.5 بنسبة 77.9 %

التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة 326 بنسبة 79.5 %

وتربية طفولة جامعة السويس 311.5 بنسبة 76 %.

كليات التربية النوعية:

نوعية موسيقية المنيا 312.5 بنسبة 76.2%

نوعية جيزة 311 بنسبة 75.8%

نوعية موسيقية كفر الشيخ 306.5 بنسبة 74.7 %

نوعية موسيقية الزقازيق 305 بنسبة 74.4%

نوعية المنصورة 281.5 بنسبة 68.6 %

نوعية موسيقية قنا 295.5 بنسبة 72%

نوعية عباسية 302 بنسبة 73.6%

نوعية بور سعيد 301 بنسبة 73.4 %.

دار العلوم:

الحد الأدنى لكلية دار العلوم جامعة القاهرة 299 بنسبة 72.9%

والانتساب الموجه بدار علوم جامعة القاهرة 282.5 بنسبة 68.9 %.

الزراعة

زراعه القاهره 340.5

زراعه القاهره/رياضة 335

زراعه الاسكندرية/رياضة 331

زراعه عين شمس/رياضة 329.5

زراعه دمنهور 321

زراعه عين شمس 316.5

زراعه المنصورة/رياضة 313

زراعه الاسكندريه 312.5

زراعه المنوفية/رياضة 311

زراعه كفرالشيخ /رياضة 304

زراعه دمياط/رياضة 297.5

زراعه بنها/رياضة 296

زراعه اسوان/رياضة 293.5

زراعه الزقازيق/رياضة 293

زراعه الفيوم/رياضة 291.5

زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5

زراعه قناة السويس/رياضة 285.5

زراعه طنطا 285

كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5

زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273

زراعه المنصوره 272.5

زراعه كفر الشيخ 272

زراعه مشتهر 257

زراعه الزقازيق 253.5

زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5

الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5

زراعه الفيوم 247

زراعه سوهاج 238

زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5

زراعه المنيا 232

زراعه اسيوط 225

زراعه فرع الوادي الجديد 218.5

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام

الحد الادنى للقبول بكلية الألسن كفر الشيخ 395 درجة بنسبة 96.3%

وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 393.5 درجة بنسبة 95.9%

وكلية إعلام بنى سويف 393 درجة بنسبة 95.8%

وكلية إعلام جامعة جنوب الوادى 390.5 درجة بنسبة 95.1%.

الألسن

الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن عند 386.5 درجة بنسبة 94.2%

كلية ألسن جامعة أسوان

الحد الأدنى لكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 392 درجة بنسبة 95.6%

وكلية ألسن جامعة عين شمس 391 درجة بنسبة 95.3%

وكلية الألسن جامعة بنى سويف 390 درجة بنسبة 95.1%

وكلية ألسن جامعة المنيا 389 درجة بنسبة 94.8%

وكلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى 388 درجة بنسبة 94.6%

وكلية الألسن جامعة سوهاج 387.5 درجة بنسبة 94.5%

وكلية الألسن جامعة أسوان 386.5 درجة بنسبة 94.2%.

كليات الآثار