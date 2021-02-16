تراند اليوم : تنسيق الثانوية العامة 2018 ادبي .. تنسيق الجامعات 2018 ادبي التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام

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التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام ، تنسيق الثانوية العامة 2018 ادبي الحدود العليا و الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2018، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:
كليات الآداب:
- الحد الأدنى لكليات الآداب 279 درجة بكلية انتساب موجه جامعة كفر الشيخ بنسبة 72.4%
- كلية البنات الآداب عين شمس 323 بنسبة 78.8%
- والآداب بجامعة أسيوط 302 بنسبة 73.6%
- وكلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 309 بنسبة 75.4%
- وآداب الزقازيق 327 بنسبة 79.7%
- وآداب انتساب موجه القاهرة 325.5 بنسبة 79.4%
- وآداب شبين الكوم جامعة المنوفية 325 بنسبة 79.3%
- وآداب الفيوم 325 بنسبة 79.3 %
- وآداب انتساب موجه عين شمس 324 بنسبة 79 %
- وآداب المنصورة 317 بنسبة 77.3%
- وآداب كفر الشيخ 308.5 بنسبة 75.4%
- وآداب طنطا 316.5 بنسبة 77.1 %
- وآداب العريش 301 بنسبة 73.4%
- وآداب أسوان 304.5 بنسبة 74.2%
- وآداب بنى سويف 306 بنسبة 74.6 %
التجارة:
- الأدنى لكليات التجارة بتجارة سوهاج 279.5 بنسبة 68.2%
- وتجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 323 بنسبة 78.8%
- وتجارة انتساب موجه عين شمس 318.5 بنسبة 77.7%
- وتجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس 318 بنسبة 77.6%
- وتجارة بنها 318 77.6%
- وتجارة بنى سويف317 بنسبة 77.3%
- وتجارة انتساب موجه حلوان 314 بنسبة 76.6%
- وتجارة كفر الشيخ 310.5 بنسبة 75.3%
- وتجارة انتساب موجه المنصورة 304 بنسبة 74.1%
- وتجارة طنطا 292 بنسبة 71.2%
- وتجارة أسيوط 284 بنسبة 69.3%
- وكلية التجارة جامعة العريش 287.5 بنسبة 70.1%
- وتجارة دمنهور 299.5 بنسبة 73%
- وكلية تجارة جامعة أسوان 292.5 بنسبة 71.3 %.
الحقوق:
- الحد الأدنى لكليات الحقوق عند حقوق الإسكندرية وحقوق حلوان “انتساب موجه” بمجموع درجات 279.5 بنسبة 68.1%
- وحقوق سوهاج 318 77.6 %
- وحقوق القاهرة 304 74.1%
- وحقوق عين شمس 302.5 بنسبة 73.8%
- وحقوق حلوان 293 بنسبة 71.5%
- وحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 285.5 بنسبة 69.6 %
- حقوق انتساب موجه عين شمس 284.5 بنسبة 69.4 %
- وحقوق بنها 283 بنسبة 69 %
- وحقوق بنى سويف 282.5 بنسبة 68.9 %.
السياحة والفنادق:
- الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان 322 بنسبة 78.5%
- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %.
رياض الأطفال:
- الحد الأدنى لكلية رياض أطفال بالإسكندرية طالبات 324 بنسبة 79%
- وكلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 317 بنسبة 77.3%
- ورياض أطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح 317 بنسبة 77.3 %.
- كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 312 بنسبة 76.1 %.
كليات التربية:
- تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 298.5 بنسبة 72.8%
- تربية طفولة فرع الوادى جديد 291.5 بنسبة71.1%
- وتربية ابتدائى أسوان 291 بنسبة 71 %
- وتربية رياضية بنين شبين الكوم 289 بنسبة 70.5%
- وتربية طفولة أسوان 279.5 بنسبة 68.2%
- وتربية رياضية بنين قنا جامعة الوادى 279.5 بنسبة 68.2%
- وتربية العريش 322 78.5 %
- وتربية طفولة جامعة دمنهور 322.5 بنسبة 78.6 %
- وتربية ابتدائى جامعة السويس 319.5 بنسبة 77.9 %
- التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة 326 بنسبة 79.5 %
- وتربية طفولة جامعة السويس 311.5 بنسبة 76 %.
كليات التربية النوعية:
- نوعية موسيقية المنيا 312.5 بنسبة 76.2%
- نوعية جيزة 311 بنسبة 75.8%
- نوعية موسيقية كفر الشيخ 306.5 بنسبة 74.7 %
- نوعية موسيقية الزقازيق 305 بنسبة 74.4%
- نوعية المنصورة 281.5 بنسبة 68.6 %
- نوعية موسيقية قنا 295.5 بنسبة 72%
- نوعية عباسية 302 بنسبة 73.6%
- نوعية بور سعيد 301 بنسبة 73.4 %.
دار العلوم:
- الحد الأدنى لكلية دار العلوم جامعة القاهرة 299 بنسبة 72.9%
- والانتساب الموجه بدار علوم جامعة القاهرة 282.5 بنسبة 68.9 %.
الزراعة
- زراعه القاهره 340.5
- زراعه القاهره/رياضة 335
- زراعه الاسكندرية/رياضة 331
- زراعه عين شمس/رياضة 329.5
- زراعه دمنهور 321
- زراعه عين شمس 316.5
- زراعه المنصورة/رياضة 313
- زراعه الاسكندريه 312.5
- زراعه المنوفية/رياضة 311
- زراعه كفرالشيخ /رياضة 304
- زراعه دمياط/رياضة 297.5
- زراعه بنها/رياضة 296
- زراعه اسوان/رياضة 293.5
- زراعه الزقازيق/رياضة 293
- زراعه الفيوم/رياضة 291.5
- زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5
- زراعه قناة السويس/رياضة 285.5
- زراعه طنطا 285
- كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5
- زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273
- زراعه المنصوره 272.5
- زراعه كفر الشيخ 272
- زراعه مشتهر 257
- زراعه الزقازيق 253.5
- زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5
- الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5
- زراعه الفيوم 247
- زراعه سوهاج 238
- زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236
- الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5
- زراعه المنيا 232
- زراعه اسيوط 225
- زراعه فرع الوادي الجديد 218.5
كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام
- الحد الادنى للقبول بكلية الألسن كفر الشيخ 395 درجة بنسبة 96.3%
- وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 393.5 درجة بنسبة 95.9%
- وكلية إعلام بنى سويف 393 درجة بنسبة 95.8%
- وكلية إعلام جامعة جنوب الوادى 390.5 درجة بنسبة 95.1%.
الألسن
- الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن عند 386.5 درجة بنسبة 94.2%
- كلية ألسن جامعة أسوان
- الحد الأدنى لكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 392 درجة بنسبة 95.6%
- وكلية ألسن جامعة عين شمس 391 درجة بنسبة 95.3%
- وكلية الألسن جامعة بنى سويف 390 درجة بنسبة 95.1%
- وكلية ألسن جامعة المنيا 389 درجة بنسبة 94.8%
- وكلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى 388 درجة بنسبة 94.6%
- وكلية الألسن جامعة سوهاج 387.5 درجة بنسبة 94.5%
- وكلية الألسن جامعة أسوان 386.5 درجة بنسبة 94.2%.
كليات الآثار
- الحد الأدنى لكليات الآثار عند 367.5 درجة بآثار انتساب موجه بقنا بجامعة جنوب الوادى بنسبة 89.6 %
- فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية آثار جامعة القاهرة 387 درجة بنسبة 94.3%
- وكلية آثار جامعة الفيوم 383.5 درجة بنسبة 93.5%
- وكلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 373.5 درجة بنسبة 91.1%
- وكليتى الآثار بالأقصر وسوهاج 378 درجة بنسبة 92.1%،