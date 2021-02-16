تراند اليوم : تنسيق المرحله الاولى ثانويه عامه 2018 .. تنسيق المرحله الاولى للثانوية العامة بالنسب والارقام

تنسيق المرحله الاولى ثانويه عامه 2018، فلقد ظهر تنسيق المرحله الاولى للثانوية العامة بعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، وجاء كالتي، 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية بـ78.05% علمى و69.51% أدبى.

وأعلن الوزير، أن طالب وحيد بشعبة علمى علوم استنفذ رغباته بالمرحلة الأولى لكتابته رغبات لا تتناسب مع شعبته العلمية، فيما تخلف عن تنسيق المرحلة الأولى 700 طالب. وأضاف الوزير، أن الحاصلين على أكثر من 95 % فى العلوم 37723 بنسبة 23 % من طلاب فى هذا القطاع، وفى الشعبة الهندسية الحاصلين على أكثر من 95 % كانوا 11499 طالب يمثلوا 15 % من طلاب القطاع، وفى الأدبى 6810 يمثلوا 4 % من العدد

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.

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