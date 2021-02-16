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تراند اليوم : متى نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 الدور الاول وزارة التربية والتعليم الليبية

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نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 جميع المحافظات

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 طرابلس

نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ليبيا مصراتة

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018  بني غازي.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 الزاوية.

نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ليبيا البيضاء

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 سبها.

نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2018 ليبيا الواحات.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 وادي الحياة .

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 الجفرة .

موقع منظومة الامتحانات الليبية

يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها برقم القيد ورقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018
  • الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية
  • أو من خلال وزارة التربية والتعليم الليبية
  • اختيار نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018
  • إدخال رقم القيد أو الجلوس
  • الضغط على ظهر عرض النتيجة
  • لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية بالتفصيل.

اقترب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة ترقبونا.

تواصل أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ولم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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