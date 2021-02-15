الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يعلن تعافيه

أعلن المخرج المصري خالد_يوسف، تعافيه من فيروس_كورونا الذي اصابه خلال الأيام الماضية وتسبب بتأجيل عودته إلى مصر.

أطل يوسف في فيديو عبر صفحته وقال:

(بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم اشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام).

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يأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن عودة خالد يوسف قريبًا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.