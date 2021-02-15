تراند اليوم : بطل الافلام المخلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الخليج 365 :- أعلن المخرج خالد يوسف، منذ قليل، تعافيه من فيروس كورونا، بعد أن أجرى مسحة وجاءت نتيجتها سلبية.

ونشر خالد بوسف، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: "عملت مسحة كورونا وطلعت سلبية ومرت بسلام بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين".

وتابع: "كل عيد حب وانتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه Happy Valentine’s Day".

وكان المخرج خالد يوسف، أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنق على نفسي اني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس، والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة".