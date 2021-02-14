تراند اليوم : وسيم يوسف: أعتذر لكل إسرائيلي ويهاجم الفلسطينيين: اليهود أشرف منكم

دبي - الخليج 365

هاجم الداعية الإماراتي وسيم يوسف، الفلسطينيين، بعد انتقادهم للاتفاق التطبيعي الإماراتي الاسرائيلي برعاية أمريكية.

وقال يوسف في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر، إن"اليهود أشرف منكم".

ووصف يوسف، السلطة الفلسطينية بأنها تتبع أسلوب العصابات، وأنهم يصافحون اليهود في الخفاء ويهينونهم علانية"، مضيفًا: (من يريد الحرب فليذهب للحرب! لماذا تهين من يريد السلام؟).

واعتذر وسيم يوسف اعتذاره لكل إسرائيلي معبرا عن سعادته بالاتفاق التطبيعي قائلا: "بسبب سعادة شعب الإمارات بمعاهدة السلام مع إسرائيل، نسوا وباء كورونا".

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وأضاف: "عندما رأيت ردة فعل بعض الفلسطينيين بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا كنت قد أساءت إليه في الماضي، وأن عدوي الحقيقي هو الذي لا يحترم بلدي".

وتابع: "إسرائيل ترفع أعلام الإمارات في مدينة نتانيا، وبعض الفلسطينيين يحرقون علم بلدي، لقد تعودنا على السلطة الفلسطينية أن تضع سبب فشلها على العرب"، على حد زعمه.

وحول قرار السلطة الفلسطينية سحب السفير من الإمارات، زعم يوسف أن الإمارات منحت مبنى السفارة للسلطة، مضيفا: "راتب السفير من الإمارات ورواتب موظفي السفارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنزل السفير على حساب دولة الإمارات.

وكان وسيم يوسف هنأ الامارات واسرائيل بالانجاز العظيم وبرر الاتفاق التطبيعي بفتوى مفتي السعودية السابق عبد العزيز ابن باز قال قيها،"كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك".