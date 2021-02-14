تراند اليوم : تنسيق الكليات الحربية 2020 .. تنسيق الكلية الحربية

ينشر لكم موقع الخليج 365 تنسيق الكلية الحربية 2020 ،تنسيق الكليات الحربية والعسكرية في الجمهورية المصرية 2020 خلال هذا المقال ،فيما تتصاعد وتيرة البحث خلال الساعات الحالية عن تنسيق الكلية الحربية.

يبحث ألاف الطلبة الراغبين بالالتحاق بالكلية الحربية 2020 والكليات العسكرية عن تنسيق الكلية الحربية ومعدلات القبول اللازمة من أجل الدخول الى أحد التخصصات ،بينما تزداد في تلك الساعات وتيرة البحث عن تنسيق الكلية الحربية 2020 من قبل الطلبة المصريين والخريجين من الثانوية العامة حديثا.

يشترط في المتقدمين توافر عدة بنود والتي تتمثل في أن يكون معدل الطلبة في نتيجة الثانوية العامة 2020 لا يقل عن 70% على صعيد الكلية الحربية .

وأما بالنسبة للكلية البحرية ،فيتوجب أن تكون حاصل على معدل أعلى من 65 في الثانوية العامة ،ويتشابه مع ذلك بمعدل قبول المعهد الخاص بالقوات المسلحة فرع الفني الصناعي .

وتحتاج لمعدل 92% في فرع العلمي والرياضة لتتمكن من الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية والتي تعد من أقوى الكليات.

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وأما في الدفاع الجوي فيتطلب منك الحصول على معدل 85 % في الثانوية العامة ،بشرط ان تكون من الفرعين “العلمي والرياضة”.

وفي الطب العسكري تحتاج لأعلى معدل قبول ،الذي يعادل 95% في الثانوية ، لتلتحق بها .