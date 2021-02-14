تراند اليوم : إذا أردت تنمية وتقوية عضلاتك… عليك بالسبانخ

لندن ـ مشرق نيوز

يبدو أن “باباي” رجل البحار وبطل الصور المتحركة كان على حق بتناوله لجرعة يومية من السبانخ. إذ توصلت دراسة سويدية حديثة إلى أن تناول أوراق السبانخ الخضراء له تأثير عجيب على قدرة العضلات ونموها.

قال باحثون من معهد كارولنسكا الطبي السويدي أن تناول السبانخ بانتظام يساعد على تقوية العضلات. إذ أن السبانخ الخضراء، كما ذكرت المجلة العلمية “جورنال أوف فيسيولوجي”، تحتوي على النترات المقوية للعضلات.

وتوصل العلماء لهذه النتيجة بعد أن أجروا تجارب على مجموعتين من فئران المختبر، تم تطعيم المجموعة الأولى بالسبانخ والخضروات الطازجة وبعض الماء لمدة أسبوع كامل. في المقابل، تم تطعيم المجموعة الثانية بالماء فقط.

رئيس فريق البحث أندرياس هيرنانديز أكد أن “عضلات فئران المجموعة الأولى نمت بشكل واضح بفضل تناولها للنترات بشكل منتظم”. موقع “تسنتروم دير غيزوندهايت” الألماني أشار إلى أن الفئران تناولت حصة يومية من النترات تعادل ما مقداره حوالي 200 إلى 250 غراما من السبانخ.

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ويرجح الخبراء أن النترات تزيد من كثافة البروتيين في العضلات ما يؤدي بدوره إلى زيادة كثافة الكالسيوم في العضلات. بالتالي فإن عضلات الجسم تنمو وتقوى أكثر كلما زاد استهلاك السبانخ.

ويعول هرنانديز على استفادة الخبراء من نتائج دراسته، إذ أن هذه الدراسة ستكون ذات فائدة كبيرة خاصة للرياضيين ولمرضى ضعف العضلات. في المقابل لم تشر الدراسة إلى الكمية المعتدلة والمنتظمة التي يحتاجها الرياضي لتقوية عضلاته تفاديا للإصابة بتأثيرات جانبية