تراند اليوم : شعبان عبدالرحيم يعترف بإدمانه وأولاده للحشيش ويطلب ترخيصه

القاهرة ـ مشرق نيوز

كشف الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، للمرة الأولي عن تعاطي أولاده، لمخدر الحشيش مؤكدًا أنه كان مدمنًا عليه إلا انه أقلع عنها منذ 6 سنوات.

شعبان عبدالرحيم، قال خلال لقائه مع برنامج “على هوى مصر”، “لقد توقفت عن تعاطي المخدرات منذ 6 سنوات تقريباً بعد تدهور حالتي الصحية”، ووجه نصيحة للشباب قال فيها: “بقول لكل الشباب مفيش فايده، في ناس كتير بطلت وكلمتني قالتلي انهم بطلوا السجاير والمخدرات، العالم والدنيا كلها بتشرب”.

كما طالب الدولة بتقنين بيع الحشيش في المحلات، موضحًا أن “الممنوع مرغوب”.

وأضاف: “لو سمحنا ببيع المخدرات ممكن ناس كثير متروحش تشتري والناس هتبطل لأنها بتجري وراء الحاجة المستخبية”.

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