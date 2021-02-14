تراند اليوم : سعودي ستيني ذهب لطلب يد فتاة لابنه فتزوجها بدلا منه

الرياض ـ مشرق نيوز

اصطحب سعودي ستيني ابنه وذهب لطلب يد الفتاة التي اختار ولده الارتباط بها، لكن أهل العروس رفضوا طلبه، معللين ذلك برفضهم زواجها قبل أختها الكبرى، فما كان من الأب إلا أن طلب الزواج من الأخت الكبرى.

وفي التفاصيل وفقا لموقع صدى، فإن شاباً يدرس خارج المملكة ولدى عودته طلب من والده (أ. ع .م)، الذي يعيش بإحدى قرى جازان، الذهاب معه للتقدم لخطبة العروس التي اختارها، وبالفعل رافقه والده إلى منزل العروس، وطلب يد الفتاة لابنه، غير أن أمّها رفضت واشترطت زواج أختها الكبرى أولاً، فاستشاط الشاب غضباً وأقسم ألا يتزوج منها.

بدوره، طلب الأب من والد الفتاة الزواج من أختها الكبرى، وحثّ ابنه على البحث عن عروس أخرى، مما أغضب الشاب ووالدته، فقررا معاً منع الأب وعروسه من دخول المنزل، مما اضطره للدخول بعروسه في منزل آخر.