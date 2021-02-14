تراند اليوم : المذيعة عز الدين تستقيل من "BBC" بسبب خبر "كاذب" عن قصف حلب

لندن - مشرق نيوز

قدمت المذيعة السورية في قناة "بي بي سي عربي" ديما عز الدين، استقالتها من عملها، بسبب إذاعة خبر غير صحيح عن قصف مدينة حلب، ضمن عناوين إحدى نشراتها الإخبارية.

وكتبت عبر صفحتها على "الفيس بوك"، "اليوم كان من المفترض ان اعود لشاشة البي بي سي بعد غياب عام، لم أعد ولن اعود …. ثمان سنوات مع البي بي سي علمتني الكثير، في قلبي امتتنان ومودة للمعرفة التي وفرتها لي هذه المؤسسة ، ولي فيها أصدقاء عمر، إنما في قلبي حسرة ايضا فمن المفترض ان تكون المعايير التي اسست لهذه المؤسسة منذ عشرات السنين ان تجعلها الرقم الصعب اعلاميا ، الا ان ذلك لم يحدث مع الأسف لان المعايير هذه لم تعد تطبق كما ينبغي ان تطبق".

ما كتبته على "الفيس بوك".

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