تراند اليوم : اذا مزجتم هذه العصائر مع بعضها فستحصلون على نتائج صحيّة مُبهرة للكبد

لندن ـ مشرق نيوز

كشف الموقع الطبي الأمريكي “HealthFood Star”، أن هناك 10 عصائر طبيعية يمكن مزجها معاً لتطهير الكبد، وتشمل:

1. الخوخ والتوت البري والعنب.

2. الأناناس والتفاح والكمثرى.

3. الجريب فروت والبرتقال.

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4. البطيخ والتفاح.

5. الطماطم والكرفس والشبت والسبانخ.

6. الكرفس والخيار والزنجبيل والبقدونس.

7. اللفت، والطماطم، والكرفس، والريحان والثوم.

8. السبانخ، والكرفس والشبت والليمون والثوم، الفلفل الحريف “الحار”، الطماطم والزنجبيل. 9. النعناع والتفاح الأخضر واللفت والفراولة والخيار.

10. المانجو والبرتقال والأناناس والبطيخ