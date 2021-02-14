تراند اليوم : ساحرة الجنوب 2 الحلقة 8 .. مسلسل ساحرة الجنوب الحلقة 9 عبر شاهد نت

عشاق الدراما المصرية ساحرة الجنوب 2،ننقل لكم الحلقة الجديدة من مسلسل ساحرة الجنوب الجزء الثاني،ففي الأحداث الجديدة من ساحرة الجنوب مازال حسام ومعه جمال يبحثان عن روح في كل مكان لكن دون جدوى وأخيرا تذكر حسام بخيتة واقترح على جمال الذهاب إليها.

في الحلقة 8 ذهب حسام مع جمال إلى بخيتة التي قابلتهما على مضض وسألاها عن روح لكن لم يجدا عندها جوابا.

عدلي طلب من زلطة أن يقتل رزة وابنتها وابنها وعندم هم بتنفيذ جريمته تنبه ميرغني واستطاع أن ينجو بنفسه ويقبض على زلطة.

خليل طلب من منصور أن يجد طريقة ليعود بها إلى قصر عدلي لأنه يريده أن يكون عينا له هناك.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل ساحرة الجنوب من هنا متمنين لكم أجمل الاوقات وأحلاها.

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