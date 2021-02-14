تراند اليوم : سعودية تطلب الخلع لتشبه زوجها بالنساء

الرياض ـ مشرق نيوز

رفعت معلمة سعودية دعوى ضد زوجها مطالبةً بالخلع منه في إحدى محاكم محافظات السعودية بسبب محاولته التشبه بالنساء وعدم الإنفاق عليها.

وأصدر القاضي حكماً بإلزام الزوجة بالانقياد إلى زوجها، فيما رفض طلبها بالخلع على الرغم من اتهام الزوجة البالغة من العمر 43 عاماً زوجها بالتشبه بالنساء في حديثهن وحركاتهن وهيئاتهن، مشيرةً إلى أنه يستخدم الكريمات النسائية المبيضة للبشرة والعدسات اللاصقة، وفقاً لصحيفة “الجزيرة”.

وجاء في الدعوى التي رفعتها الزوجة أن الزوج البالغ من العمر “50 عاماً” يستنزفها مادياً ومعنوياً، وورطها بديون تجاوزت الـ450 ألف ريال للبنوك، إلى جانب أنه فقد قوامته المادية والمعنوية لعدم إنفاقه على أسرته، وكثرة تغيبه عن منزله وأبنائه، مؤكدة تورطه في عدة قضايا جنائية.