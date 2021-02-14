تراند اليوم : العاب بنات Girl Games ممتعة، العاب فرايف friv الجديدة، العاب سيارات 2016

تتنوع أقسام الألعاب الفلاشية الخاصة في الاطفال فكل طفل يتجه نحو ما يثير إنتباهه فألاولاد يمارسون العاب فرايف friv والبنات بلعبون العاب بنات بأقسمها المتنوعة كألعاب طبخ و العاب سيارات.

ونوفر لكم عبر وصلتنا الفلاشية لعبة بيبي هازل معرض العلوم ستقومو باللعب مع بيبي هازل في مختبر العلوم ومعرض تجارب العلوم , بحيث ستطلب المعلمة من الطفلة المدللة عسلي واصدقائها نشاطات مدرسية يقومو بتطبيقها بالبيت , ستساعدو بيبي هازل في عمل بركان حتى تستطيع المشاركة مع صديقاتها في معرض العلوم في مختبر المدرسة , وفي اليوم التالي تقوم بيبي هازل بعرض تجربتها في حصة العلوم امام المعلمة وصديقاتها وتحصل على المرتبة الاولى مع شهادة تقدير.

ولعبة تنظيف جسم الاميرة ومساج ستقومي بهذه اللعبة باختيار مرحلتك الاولى وذالك بالضغط على كل ركن من اركان غرفة الاميرة والتي ستجدي اكثر المراحل اهمية في الاهتمام بالجسم والوجه والشعر واختيار الملابس , قومي بتنظيف وجه الاميرة وايضا تدليك ظهر الاميرة بواسطة العصا وايضا كريمات بشرة خاصة لها , لعبة تنظيف جسم الاميرة ومساج ستنتقلي لمراحل اخرا مثل غسل الشعر وتنظيفه بالكامل.

ولعبة صالون التجميل اليوم ستقومي بالإهتمام بالفتاة التي تود ازالة المكياج والتاتو وازالة الاكسسوارات , واعادة جمالها الطبيعي , هناك مراحل عديدة في كل مرحة ستقومي بعمل مهام جديدة حتى النهاية , قومي اولا بالتخلص من الحلق الموجود على الاذن والانف والشفاه , ومن ثم تقومي بالانتقال الى مرحلة ازالة المكياج بالقطن والمزيل وتقومي بمسح مكياج العيون والفم وازالة الرموش.

حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فرايف

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