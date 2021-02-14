تراند اليوم : مصر تسترد 44 قطعة اثرية فرعونية من فرنسا

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

تسلمت سفارة مصر في باريس مجموعة تضم 44 قطعة أثرية متوسطة وصغيرة تعود لعصور فرعونية مختلفة، من إدارة جمارك مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد أعرب المقود - خلال إجراءات تسلم القطع المشار إليها - عن سعادته لاستعادة مصر لمجموعة من قطعها الأثرية المهربة إلى الخارج والتي لا تقدر بثمن، وأكد على أن إعادتها إلى السلطات المصرية تشكل إضافة لسجل التعاون الثقافي المتنامي والمتميز بين مصر وفرنسا.