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تراند اليوم : عملية جراحية تحرم الفنانة المصرية حورية فرغلي من الأمومة للأبد

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القاهرة ـ مشرق نيوز

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي أنها تعاني من ورم في الرحم نتيجة حالة وراثية في العائلة، وأنها ستجري عملية استئصال في القريب العاجل.

حورية قالت إن أحد الأطباء كان نصحها بأن تنجب في العشر سنوات الماضية وقبل بلوغها الأربعين ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك، لافتة إلى أنها حزينة لأنها لن تصبح أم أبدًا وقد اقتربت من الأربعين.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها راضية بقضاء الله وقدره، وأن ما يحدث معها أفضل من أن تلد طفلًا معاق.

يُذكر أن حورية فرغلي يعرض لها حاليًا الجزء الثاني من مسلسل “ساحرة الجنوب” على قناة “إم بي سي”، وذلك بعد نجاح الجزء الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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