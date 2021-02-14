تراند اليوم : فوائد سحرية لا تعرفونها عن مشروب القرفة

لندن ـ مشرق نيوز

أورد الموقع الطبيّ الأمريكيّ “ميديكال نيوز توداي”، فوائد لمشروب القرفة اللذيذ على الصحة، وهي على النحو الآتي:

1.تساهم القرفة في مكافحة العدوى الفطرية والبكتيرية .

2.تتمتع بفاعلية رائعة في تحسين مستويات الجلوكوز والدهون بالدم لدى مرضى السكر، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية “Diabetics Care”.

3.تقي من الإصابة بمرض الزهايمر.

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4.القرفة تحد من أعراض مرض التصلب المتعدد وتقلل المضاعفات الخطيرة التي قد تنجم عن المرض.

5.يمكن تناولها بعد الوجبات الغنية بالدهون للحد من التأثيرات الضارة التي تسببها المواد الدهنية على الجسم.

6.وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة “ACS Nano” تحتوي القرفة والنعناع على مركبات رائعة تساهم في قتل البكتيريا وتسريع استشفاء الجروح.

7.وفقًا للمكتبة الوطنية لعلم الطب في أمريكا، تساهم القرفة فى علاج تقلصات العضلات والقيء والإسهال وأعراض البرد وضعف الشهية وضعف الانتصاب.

وأضاف التقرير أن بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية بعد تناول القرفة، وقد يصابون على إثرها بتلف في الكبد عقب تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية عليها، كما أوصى التقرير بعدم الإفراط فى تناولها لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.