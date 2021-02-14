تراند اليوم : فيديو هيا الغماس برفقة زوجها بدون حجاب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بمقطع فيديو هيا الغماس برفقة زوجها بدون حجاب، وأثار فيديو هيا الغماس جدلاً واسعاً على فيسبوك وتويتر ، وعبر ناشطون عن سخطهم من الفيديو الذي إعتبروه منافي للعادات والأخلاق السعودية.

تصدر فيديو الفاشنيستا السعودية هيا الغماس والمعروفة باسم "هيون الغماس" التراند في المملكة العربية السعودية، مخلفاً ضجة واسعة بعد ظهورها بدون حجاب خلال احتفالها بعيد الحب "الفلانتين" مع زوجها الرابع.

وظهرت هيون في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" مع زوجها وهي تحتفل على شواطئ جزيرة فرسان بجازان كاشفة عن وجهها لأول مرة.

وأوضحت هيون أنهما يقضيان احتفال عيد الحب في جزيرة فرسان هذا العام بسبب قيود السفر بسبب فيروس "كورونا”.

فقد تصدر وسم سوالف هيون قائمة الترند للموضوعات الأكثر تداولا بين مستخدمي تطبيق تويتر في المملكة.

اقرأ أيضاً

حيث ظهرت هيون الغماس في الفيديو الذي نشرته على تطبيق السناب شات مع زوجها وهي تحتفل على شواطئ جزيرة فرسان بجازان بالفلنتاين وكشف الفيديو عن وجه هيون لأول مرة وأوضحت هيون أنهما يقضيان احتفال عيد الحب في جزيرة فرسان هذا العام بسبب قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

انقسم المغردون حول حقيقة أن هيا الغامس نشرت صورتها بنفسها لإثارة الضجة وتسليط الضوء عليها من المتابعين وقال اخرون أنها نشرت صورتها بالخطأ وخاصة أنها لم تظهر بكامل أناقتها وماكياجها.

يشار إلى أن هيون الغماس أسمها الحقيقي هيونة هيا الغماس مواليد الدمام من أب سعودي وأم سعودية، تحمل الجنسية السعودية، وديانتها الاسلام، تزوجت رجل الأعمال عبدالعزيز البجادي، وهي من مشاهير السوشيال ميديا بالسعودية، يتابعها أكثر من 3 مليون متابع عبر انستقرام سوالف هيون، عمرها لم يتجاوز عقد الأربعينات.