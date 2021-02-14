تراند اليوم : مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 2 بجودة HD

أحداث شيقة وكوميدية شهدها مسلسل حلوة الدنيا سكر الحلقة 2 مع ظهور هنا الزاهد بشخصية تدعى "ساندي كراش" وهي فتاة خجولة للغاية تعمل في سيرك ولديها الكثير من الهواجس حول الحياة وليس لديها أي ثقة في النفس على الإطلاق، كما أنه لديها العديد من التخوفات من التعامل مع المحيطين وخاصة الرجال منهم وهو ما يدخلها في مشكلات كبيرة للغاية مع المحيطين بها.

وخلال قيادتها سيارة جدها القديمة المتهالكة تسمع صوته يخرج من كاسيت السيارة رغم وفاته منذ فترة طويلة مما يدخلها في حالة من الاضطراب النفسي ويجعلها تقتحم كمين لقوات الشرطة، ويتم القبض عليها ولكن يقرر الضابط الإفراج عنها بعد أن يقول والدها أنها مختلة عقليا وهو ما يدخلها في مشكلات مع والدها وبمجرد أن حكت له القصة أثناء العودة للمنزل لا يصدقها حتى يظهر الصوت لهما في السيارة معا ويدخلان في حالة من الصدمة.

أبطال وصناع مسلسل حلوة الدنيا سكر

شارك في بطولة الحكاية الأولى من مسلسل حلوة الدنيا سكر كلا من هنا الزاهد ومحمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وكذلك هشام إسماعيل الذي يؤدي دور عم ساندي ومدير السيرك في الوقت نفسه، وظهر الفنان بيومي فؤاد بصوته فقط في المسلسل، والحكاية الأولى من كتابة أيمن الشايب ومن إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وكي ميديا لكريم أبو ذكري.

ويعرض يوميا على قناة DMC العامة في تمام الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا كإعادة للمرة الثانية كما يتواجد المسلسل كاملا وبدون إعلانات على منصة Watch It ويتم رفع عدد من المقاطع عبر السوشيال ميديا للمنصة وقنوات DMC.

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