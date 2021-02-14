تراند اليوم : كيفية حساب النسبة المئوية الدبلومات الفنية 2018 الفيوم القاهرة الغربية نتائج دبلومات التجاري والصناعي والزراعي 2018 بالاسم

مع ظهور نتائج الدبلومات الفنية ، يتسائل العديد من الطلاب على كيفية حساب النسبة المئوية للدبولمات الفنية ، حيث يتم من خلال جمع درجات جميع المواد وضربها ب 100 ومن ثم تقسيمها على عدد المواد الدراسية ، والنتيجة التي تخرج تبقى النسبة المئوية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018

فقد أكد مصدر مقرب من وزارة التربية والتعليم المصرية ان النتائج ستظهر يوم الخميس الموافق 28-6-2018، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى 2017 بشكل ملحوظ.

فمن المقرر ان تعقد وزارة التربيه والتعليم اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 مؤتمر صحفيا بديوان عام وزارة التربيه والتعليم لاعلان نتيجة الدبلومات الفنية الزراعى والتجارى والصناعى نظام الثلاث والخمس سنوات والنظام المزدوج للعام الدراسى 2017/2018



وتشير المؤشرات العامة ان نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام مبشرة ومطمئنة وافضل من العام الماضى وكانت امتحانات الدبلومات انطلقت يوم السبتب الموافق 19 مايو وانتهت يوم الخميس 31 مايو وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى الجمهورية 700 الف طالب بمختلف التخصصات والشعب.

اقرأ أيضاً

طلاب الدبلومات الفنية تخصص دبلوم التجارة والزراعة والصناعية للعام 2018 بامكانكم ااطلاع وفحص نتيجة الدبلومات الفنية الخاص بكم اول باول فور اعتمادها ونشرها من قبل وزارة التعليم عبر الرابط المباشر للنتائج والذي نضعه لكم اليوم من خلال المقال التالي.

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بالتخصصات المختلفة الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الضغط علي هــــــنـــــــــــــــا، ونتمنى لكم النجاح.