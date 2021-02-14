تراند اليوم : البوابة المصرية للتعليم الفنى .. نتيجة الدبلومات الفنية 2018 شعبة “زراعي صناعي تجاري فندقي” عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

البوابة المصرية للتعليم الفنى ،نتابع وإياكم خلال الساعات المقبلة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2018 عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث أعلن الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم الفني أن نتائج الدبلومات الفنية تظهر اليوم، أي بعد أجازة عيد الفطر المبارك، ونرصد كافة التغيرات المصاحبة لظهور النتائج، تابع الموقع الرسمي لظهور النتائج fany.moe.gov وتابع التحديثات لمعرفة وقت ظهور النتائج بشكل مستمر عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

ونرصد ظهور النتائج من خلال الروابط المباشرة، والتي تتيح لكم سهولة الإستعلام عن النتائج لكل الشعب:

نتيجة الدبلوم الصناعي 2018 نتيجة الدبلوم الزراعي 2018 نتيجة الدبلوم التجاري 2018 نتيجة الدبلوم الفندقي 2018

وتظهر النتائج تباعا وفقا لإعلان الدكتور الجيوشي اليوم الأربعاء، وذلك على الموقع الرسمي للوزارة.

البوابة المصرية للتعليم الفني

يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق، وتابع الروابط السريعة أدناه لمعرفة النتائج فور ظهورها، ونتابع وإياكم نسب النجاح للدبلومات الفنية 2018، ونتعرف على أخبار النتائج عبر الموقع الرسمي، وكانت النتيجة قد تأجلت إلى بعد عيد الفطر المبارك لإتاحة الفرصة لإرسال إستمارات النجاح بمصر، وكذلك من أجل تحميل النسخة الإلكترونية على الإنترنت.