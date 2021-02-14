تراند اليوم : ترحيل عمر عصر من دورة البحر الأبيض بعد الإساءة للبعثة

اتخذت قيادة بعثة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، قرارًا تربويًا بإيقاف اللاعب عمر عصر من فريق تنس الطاولة؛ بناء على توصية بالإيقاف من محمد نور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإداري فريق تنس الطاولة بالدورة؛ نتيجة ما بدر من اللاعب أثناء مباراته مع لاعب تركيا، حيث تفوه اللاعب بعبارات مسيئة للوطن، وأعرب عن عدم رغبته في تمثيل مصر بأسلوب غير لائق.

وتم عرض المذكرة بمقترح الإيقاف من خلال الدكتور علاء مشرف (ممثل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية) على كل من رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب ورئيس البعثة المصرية المهندس هشام نصر.

وبعد التواصل مع معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة تم اتخاذ قرار الإيقاف والترحيل مع إبلاغ اللجنة المنظمة بعدم استكمال اللاعب سائر مبارياته في البطولة وجاري حاليا تغيير موعد عودته.

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جدير بالذكر أن اللاعب "عصر" هو المصنف الأول على البطولة وحامل لقب البطولة السابقة في مسابقة فردي الرجال.