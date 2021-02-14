تراند اليوم : البرازيل تهزم صربيا وتتأهل لدور 16 وسويسرا تتأهل برغم التعادل

انتهت الأن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس العالم مونديال روسيا 2018، تلك المجموعة القوية والتى ضمت البرازيل وسويسرا وصربيا وكوستاريكا، كوستاريكا خرجت من المنافسة بعد الجولة الثانية، بينما تنافس باقى منتخبات المجموعة الثلاثة على بطاقتى التأهل عبر مباريات تلك الجولة الأخيرة والتى أقيمت اليوم، منتخب البرازيل واجه صربيا فى العاصمة موسكو على ملعب أتكريت، بينما تواجه المنتخبين السويسرى والكوستاريكى على ملعب مدينة نيزنى نوفغورود.

نتيجة مباراة البرازيل وصربيا 2-0

دخل المنتخب البرازيلى مباراة اليوم بقوته الضاربة حيث قاد الفريق النجم نيمار مع خيسوس فى المقدمة وخلفهم كوتينهو وويليان، شهدت المباراة تغيير إضطرارى للبرازيل بخروج مارسيلو ونزول فيليبى لويس وذلك بعد عشرة دقائق فقط من بداية اللقاء، سارت مجريات الشوط الأول على وتيرة واحدة وهى هجوم برازيلى ودفاع صربى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة، الدقيقة 32 تشهد الهدف الأول للبرازيل يحرزه باولينيو الذى تلقى كرة مبهرة من كوتينيو خلف دفاع صربيا وضعت صاحب الهدف منفردا بالحارس ليضعها ساقطة داخل الشباك، بدأ منتخب صربيا الشوط الثانى بصورة جيدة على عكس تراجعه فى الشوط الأول وبادل البرازيل الهجمات، الدقيقة 63 شهدت أخطر فرصة لصربيا وتسديدة من تاديتش ترتطم بالقائم البرازيلى، فى الدقيقة 68 يحرز منتخب البرازيل الهدف الثانى عن طريق تياجو سيلفا من رأسية بعد كرة ركنية، شهد الشوط الثانى تبديل ثانى للبرازيل بنزول فيرناندينيو مكان باولينيو، وانتهت المباراة بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

نتيجة مباراة سويسرا وكوستاريكا 2-2

دخل منتخب سويسرا المباراة بصفوفه المكتملة بقيادة شاكيرى ودزيمايلى وباقى النجوم لتحقيق فوز يضمن لهم التأهل لدور الستة عشر من مونديال روسيا، بعد نصف ساعة من بداية المباراة يحرز دزيمايلى هدف التقدم الأول للمنتخب السويسرى، انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسرى بهدف دون رد، وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثانى ينجح منتخب كوستاريكا فى إحراز هدف التعادل عن طريق كيندال واتسون، تقدم منتخب سويسرا فى الدقيقة 88 بالهدف الثانى عن طريق جوزيب دراميتش، منتخب كوستاريكا سجل هدف التعادل فى الدقيقة 93، انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

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وبعد نتائج اليوم تمكن منتخب البرازيل من حسم صدارة تلك المجموعة الخامسة بعد الفوز على صربيا فى الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0، بينما تأهل منتخب سويسرا مع البرازيل بوصفة وصيف تلك المجموعة الخامسة بعد التعادل مع كوستاريكا فى الجولة الأخيرة، منتخب البرازيل سيقابل المكسيك فى دور 16، بينما سيتقابل منتخب سويسرا مع السويد وستقام المباراتين يوم الاثنين القادم 2 يوليو 2018.