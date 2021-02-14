تراند اليوم : صور.. محمود الخطيب يحضر زفاف عمرو بركات على إبنة إيهاب جلال

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، على حضور زفاف عمرو بركات صانع ألعاب الفريق والمعار للشباب السعودى، والمقام حاليآ في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وقام عمرو بركات وايهاب جلال مدرب الزمالك السابق ووالد العروسة بتحية الخطيب، في الوقت الذى حرص عدد كبير من المدعوين على إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الأهلى.

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