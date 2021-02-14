تراند اليوم : ماجدة خير الله تهاجم شريف منير: "متحزم" من 25 سنة

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله تصريحات شريف منير التي رد فيها على كل الانتقادات التي وجهت للفنانين الذين سافروا إلى روسيا لمؤازة منتخب مصر.

ويبدو أن حديث منير أغضب الناقدة ماجدة خير الله، وجعلها تهاجمه بشدة، من خلال حسابها على Facebook، ردا على جميع تصريحاته السابقة بشأن عدم حصولهم على آية مبالغ أو مقابل مادي للسفر، لافتا إلى أنهم تحملوا تكاليف على نفقتهم الخاصة.

واستنكرت ماجدة حديث شريف حول أنه تلقى دعوة لحضور المباراة تشمل الإقامة والسفر ولكنهم لم يتلقوا أي أموال، مثل أي مهرجان سينمائي، لتوضح الناقدة الفرق بين تلقي دعوة من مهرجان سينمائي محلي، لأن الهوية الشخصية يكتب بها فنان، لكن لا يمكن أن يتلقى دعوات من مهرجان سينمائي عالمي لأسباب كثيرة.

ولكنها لا تعلم معنى قبوله دعوة تكلف الجهه المضيفه عشرات الآلاف للسفر دون أسباب واضحة، فهناك الكثير من المشجعين الذين سافروا علي نفقتهم لتشجيع فريقهم على نفقاتهم الخاصة.

لم تكتف ماجدة خير الله بهذا القدر، لترد على مقولة منير"مش احنا بنشتغلكم وبنمتعكم برضه، في مسرحيات بتتعرض وتتفرجوا عليها كل عيد"، إذ قالت " مسرحية (حزمني يا) تم تقديمها منذ 25 عاما ولكنه لازال متحزما".

ومن ناحية أخرى قالت خير الله إن هناك فنانيبن يشاركون في أعمال فنية لا يقدروا قيمتها وكأنهم قدموها عن طريق الصدفة، وأنها إذا تحدثت عن تاريخ شريف منير ستذكر "الكيت كات"، و"هيستريا"، و"وأبناء وقتله"، و"ضربة معلم"، لكن الغريب أنه عندما ذكر الجمهور بنجاحاته لم يتذكر الا مسرحية "حزمني يا"، لتنهي حديثها بأن علم النفس له تحليل رائع لتلك الحالة.

يشار إلى أنه انتشرت أقاويل كثيرة خلال الأيام الماضية بشأن سفر العديد من الفنانين إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري، وتحمل إحدى شركات الاتصالات تكاليف السفر بالكامل.

وخلال اليومين الماضيين اختلفت هذه الأقاويل لتتحول إلى اتهامات بسرقة أموال الدولة، ليس ذلك فقط بل تسببهم أيضا في هزيمة المنتخب، الأمر الذي جعل بعض الفنانين يردون على هذه الأخبار.

وكان أوضح الممثل شريف منير أن بعثة الفنانين تلقت الدعوات مثل أي مهرجان سينمائي، شامل السفر والإقامة فقط، مشيرا إلى عدم حصولهم على آية مبالغ أو مقابل مادي للسفر، لافتا إلى أنهم تحملوا تكاليف على نفقتهم الخاصة.

وأعرب عن استيائه من الهجوم العنيف ضد الفنانين ووصف البعض لهم بـ"المطبلاتية"، قائلا: "ليه كل ده! مش احنا بنشتغلكم وبنمتعكم برضه، في مسرحيات بتتعرض وتتفرجوا عليها كل عيد".