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تراند اليوم : تردد قناة ATV التركية 2019 2020 الجديد التركية على النايل سات

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ترددات قناة atv على الأقمار الصناعية ، حيث يمكن لبث قناة atv أي تي في على  SD و HD من Atv تحميل قيم الأقمار الصناعية الجديدة إلى المستقبلات على النحو التالي ؛ سيتم مسح عمليات البث SD و HD من تردد واحد.

أ. لدخول القائمة الرئيسية ؛ اضغط على الزر المسمى "MENU" أو "SETUP" في جهاز التحكم عن بُعد.

ب. وفقا لنموذج العلامة التجارية استقبال الأقمار الصناعية. أي من القوائم مثل "قناة البحث" و "دليل البحث" و "إضافة القناة" و "دليل البحث" ، استخدم مفاتيح UP - DOWN للانتقال إليها ثم اضغط على "موافق".

ج. في النافذة المفتوحة مرة أخرى وفقًا لنموذج العلامة التجارية لجهاز استقبال الأقمار الصناعية ؛ أحد الخيارات "TP FREQUENCY" ، "الحصول على تردد" ، "تردد" ، "تردد القمر الصناعي" ،

د. في نفس النافذة ستكون قيمة "SYMBOL RATE" أو "SYMBOL RATE". UP - مفاتيح أسفل باستخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الذي جاء على خيار '27500' أدخل ..

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ه. مرة أخرى في نفس النافذة و "الاستقطاب" أو "POL" سيكون في شكل خطاب. استخدم مفاتيح UP - DOWN لتمييز هذا الخيار ثم استخدم مفاتيح الأسهم RIGHT - LEFT لتغييره إلى "H" أو "HORIZONTAL" أو "HORIZONTAL".

و. لتغيير قيمة "FEC" في نفس المكان ، استخدم مفاتيح UP - DOWN لتسليط الضوء على هذا الخيار ثم حدد "5/6" مع مفاتيح الأسهم RIGHT - LEFT. لا تحتوي بعض أجهزة الاستقبال على منطقة يمكن إدخال هذه القيمة فيها. في هذه الحالة ليست هناك حاجة لإدخال هذه القيمة.

ز. أخيرًا ، اضغط على مفتاح "OK" لحفظ معلمات القمر الصناعي الجديدة للمركبة. لإكمال البحث ، تحتاج إلى بدء عملية البحث عن طريق تحريك خيار "SEARCH START" أو "TP SEARCH" الذي يتغير وفقًا لنموذج العلامة التجارية لاستقبال الأقمار الصناعية.

ح. بعد اكتمال البحث ، سيقوم المستلم بتخزين القناة الجديدة التي تم البحث عنها في نهاية قائمة القنوات.

قيم التردد هي كما يلي ؛

 

التردد: 12053 ميجا هرتز

معدل الرمز: 27500

FEC: 5/6

Pol: Horizontal

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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