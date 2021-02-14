تراند اليوم : اسماء المقبولين في الكلية الحربية 2019 2020 .. نتيجة الكلية الحربية

اسماء المقبولين في الكلية الحربية 2019 2020 لجميع المنتسبين أسماء الناجحين المقبولين للدخول إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط عبر موقع وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش،حيث أصدرت رسميا كافة نتائج المقبولين في الكلية الحربية المصرية للعام 2019 -2020 رسميا عبر الموقع الالكتروني للكلية الحربية في جمهورية مصر العربية برقم الملف او الرقم القومي لجميع المتقدمين للكلية الحربية للعام 2019-2020 كاملة .

فقد صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية والتى تشمل الدفعات 114 أطباء و77 مهندسين و65 مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض دفعة يناير 2019 م ، صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات تشمـل الطب البشرى من الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه ، ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة "الماجستير الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة شرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية " التشريح / الكيمياء الطبية الحيوية البيولوجيا الجزئية / الفارماكولوجى ، والأقسام الإكلينيكية ( الطب الشرعى والسموم ) ويفضل من أمضى فترة التدريب كمعيد جامعى للأقسام الأكاديمية والإكلينيكة ، كذلك تخصص طب الأسنان ذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وتخصص الطب البيطرى ذكور للحاصلين على درجة البكالوريوس وتخصص صيدلة ذكور وإناث الحاصلين على درجة البكالوريوس " ورئيسات تمريض إناث من الحاصلات على درجة البكالوريوس ، ويشترط لدفعة الأطباء أن يكون المتقدم قد أمضى فترة الإمتياز وأن يكون حاصلاً على تقدير جيـد فأعلـى للأطباء البشريين والأسنان ، ومقبول فأعلى بالنسبة للطب البيطرى والصيدلة والتمريض إناث ، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2018 والسنوات السابقة له بشرط التقيد بالسن على أن لا يزيد سن المتقدم فى الأول من يناير 2019 بالنسبة للأطباء البشريين وطب الأسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 30 سنة ، والحاصلين علي درجة الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة ، والأطباء البيطرين والصيادلة الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 28 سنة وخريجات كلية التمريض الإناث الحاصلات علي درجة البكالوريوس عن 26 سنة .

أما بالنسبة للدفعة 77 مهندسين فتشمل تخصصات كهرباء قوى / الحواسب/ إتصالات - إلكترونيات /ميكانيكا قوى /ميكانيكا إنتاج /هندسة بحرية ( بناء سفن ) /ميكانيكا سيارات /هندسة طيران /هندسة مدنى / هندسة عمارة / هندسة طبية /الهندسة الكميائية ، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين علي المؤهل عام 2018 وما قبلها على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2019 عن 26 سنة بتقدير مقبول فأعلى ويتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية أولاً ثم درجات النجاح فى باقى إختبارات القبول .

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 65 مختلط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على تقدير جيد فأعلى فى تخصصات كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة/ كيمياء حيوية/ كيمياء تحليلية/ علوم ميكروبولوجى / علوم حيوان / علوم بيولوجى /علوم جيولوجيا /علوم فيزياء / علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات .

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وتخصص حقوق وتجارة ( محاسبة ) وزراعة وتربية رياضية واللغات " إنجليزى , فرنسى , يابانى ، سواحيلى " ويفضل خريجى كليات الألسن ، وتخصص علاج طبيعى وتخصص آداب (علم نفس وإجتماع ) وتخصص إعلام وصحافة ويفضل خريجى كليات الإعلام والصحافة ، على أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2018 م والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2019 عن 26 سنة . ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط الحاصلين على الماجيستير على أن لا يزيد السن عن 34 سنة ، وتخصص آداب علم نفس وإجتماع من الإناث بشرط أن تكون حاصلة على المؤهل عام 2018والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن فى الأول من يناير 2019 عن 26 سنة ويفضل أن تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة . كما يسمح لتخصص العلاج الطبيعى ( ذكور وإناث ) الحاصلين على المؤهل عام 2016 التقدم لهذه الدفعة .

من جانبه أوضح مدير الكلية الحربية أنه بالنسبة للتخصصات المطلوبة بدرجة "البكالوريوس / الليسانس " سيتم قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتى فى حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى "ماجستير / دكتوراه " ، أما بالنسبة لتخصص الطب البشرى وطب الأسنان فيسمح بقبول الطالب بدرجة علمية أعلى "ماجستير / دكتوراه " ، وكذلك الكيمياء التحليلية فيسمح بقبول الطالب بدرجة الماجستير .

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين ، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى ، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية ، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ، وأن يجتاز جميع الإختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة ، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7,5 متر بدون تردد وللمرة الأولى , ولايجوز إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية ، وأن لا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث وأن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) ويجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل الطبية المتقدمة كذلك إجتياز الإختبارات النفسية المقررة ، ويسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط .

على أن تكون مدة الدراسة ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم الأحد.

رابط نتيجة الكلية الحربية للعام 2019 من هنا .