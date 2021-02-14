تراند اليوم : تفسير رؤية الثعبان الكبير في المنام .. تأويل و تفسير حلم الثعبان الاسود الكبير

يواجه الإنسان العديد من الأحلام أثناء نومه في لياليه المختلفة، والتي يرا فيها المزعج والممتع وغيرها من الامور الغريبة والعجيبة، والتي لا يجد لها أي تفسير أو ما معنى لها.

حيث بحثُ العديد من الأشخاص عن تفسير حلم الثعبان في المَنام، وقد فسَّر العديد من شيوخ تفسير الأحلام مِثل النابلسي وابن سيرين معنى مِثل هذه الأحلام وِفق العديد من الأوضاع التي يأتي بها الحلم، فتفسير الأحلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأفكار الداخلية والباطنية للإنسان أثناء النوم، فهي تُترجِمُ للإنسان وهُو في المنام في فترة اللاوعي، فالانسان حين يخشى مِن شئ أو يُفكّر به كثيرًا تتكون في عَقله الباطني أحلام عمّا يخافه، الأمر الذي يَجعله يُحاول تَفسير هذه الأحلام، فهُناك أحلام يُمكن أن تكُون هِي مُجرّد أضغاث أحلام، وهُناك ما يمكن أن يكون كحلم حقيقي يُمكن أن يكون له تبعات حقيقية في الحياة، لذلك نطرح هُنا تفسير حلم الثعبان عند مُفسّري الأحلام القدماء.

تفسير حلم الثعبان لابن سيرين

ابن سيرن هو مفسر احلام اشتهر بتفاسير احلامه التي تعتمد على دلالات منطقية وسليمة، عندما نقرأ تفسيره لحلم الثعبان نجدُ أنّ الثعبان هو العدو، وكُبر حجم الثعبان يدل على قُوّة وجبرت ذلك العدو، و إن رأيت الثعبان ميتاً، فذلك يدل على أنّه سيدخل في حرب مع اعداء له و ينتصر في النهاية و يتخلص من هؤلاء الاعداء، أمّا من يرى أنّه قطع الثعبان الى ثلاثة قطع و كانت متزوجاً، فذلك يحمل دلالة على أنه سيطلُق امرأته ثلاث طلقات صحيحة، لو رأيت نفسك تسيرين في الحلم وثعبان ما يحلقك ويسير خلفك فعليك ان تحترسي من الاعداء الذين يتربصون بك ويراقبونك ويريدون أن يمكروا بك ويلحقوا بك الأذى، أمّا لو سار الثعبان بجانب فهؤلاء الأعداء قريبُون مِنك و يخالطونك لكنهم لا يستطيعون أن يضروك بأي شكل من الأشكال.

تفسير الاحلام عضة الثعبان

كما جاء في تفسير ابن سيرين العديد من التأويلات التي من الممكن للإنسان التعرف عليها، فجاء كما يلي :

للثعابِين الدور الكبير في أحلام الإنسان، والكثير من الأشخاص يحلمُون بالثعابين، وهَذه الأمور من الواقع الذي نَعيشُه، فهناك الكثير من الأحلام مُمكن أن تتحقق، وفي هذا شامل نطرح بعض هذه التفسيرات للاحلام.

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ومن رأى حية ولها أرجل فإنها تؤول بقوة العدو.

ومن رأى حيات كثيرة مجتمعة حوله فإنها تؤول بأن أقوامه يكونون له أعداء ولكن لا يؤذونه ما لم يلدغه شيء منها.

ومن رأى حية لها أنياب وقرون فإنها تؤول بعدو ضخم حقود مؤذ مبالغ في الشر فليحذره.

ومن رأى أنه أخاف حية فإنه يأمن من أعدائه والأحسن في ذلك والأقوى ما لم يعاين. وقيل من رأى حية ولم يخف منها ولكنه هرب فإنه يؤول بالهم والغم.

ومن رأى أنه خرج من أنفه أو من ثدييه أو من إحليله حية فإنها تؤول بأن ولده يكون عدواً له.

ومن رأى حية خرجت من أذنه أو من سرته أو من دبره فإنها تؤول بعداوة عياله له.

ومن رأى حية خرجت من فمه فإنه يؤول بحصول أثم من كلام يتكلم به وحصول مضرة.

ومن رأى حية خرجت من كمه فإنها تؤول بعداوة ولده له.

ومن رأى أنه قتل حية على مخدته أو فراشه فإنها تؤول بموت امرأته.

ومن رأى حية خرجت من طوقه أو من دبره ودخلت الأرض فإنها تؤول بانقضاء اجله وبيض الحية يؤول بعدو ضعيف.

ومن رأى أنه يقاتل حية فإنه يعالج عدواً ومن ظفر منها فهو الظافر.

ومن رأى أن حية لدغته فإنه يؤول بحصول مكروه من عدوه.

ومن رأى حية ميتة فإن الله يكفيه أمر عده ويريه منه ما يحبه، وإن رآها ميتة مقطعة فهي أبلغ.

ومن رأى أنه قطع نصف حية أو بعضها فإنه ينتصف من عدوه.

ومن رأى أنه يملك حية ولا يخاف منها فإنه ينال وسعة بعلو، وإن كانت بيضاء صغيرة فإنها تؤول بجده في شغله، وقيل الحية الصغيرة من أي لون كان تؤول على وجهين: عدو ضعيف أو عدو من أهله.

ومن رأى أن بين يديه حية تسعى فقبض عليها بيده فإنه يأمن مما يخاف لقوله تعالى ” خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى “.

ومن رأى أنه أصاب حية ماشية لا سلاح لها تؤذي به فإنه يصيب مالاً.

ومن رأى حية كبيرة فإنها تؤول بكثرة العداوة.

ومن رأى حية دخلت في فمه ينال علماً عظيماً.

ومن رأى ثعباناً وملكه فإنه يملك منصباً.

تفسير حلم الثعبان الاسود

في تفسير الحلم بثعبان أسود فهذا الأمر في الغالب يكُون عدو للإنسان، لذلك يجب الحذر ومَعرفة أبعاد هذا الحلم، حيث أنّه وإذا حلمت بأنّك تقتُل أفعي علي فراشك، فهَذا يدل علي أن امرئتك سوف تمُوت؛ لأنّ الثعبان في المنام له عده أشكال يعبر عنها ومِنها المرأه والولد والدوله والحَياه، أمّا من حلم بنزول ثعبان من مَكان مُرتفع إنّه يدُل علي موت رئيس ذلك المكان، أمّا من حلم بدخول الثعبان الي بيته، فهذا يدُل كما فسّره المُفسّرون أنّ عدوه سوف يمكر به، وهنالك أيضًا احلام اخري للثعبان فمثلا إذا رايت افاعي او ثعابيين تتقاتل في السوق فهذا يدل علي انها ستقع حربا في يوم ما وستكون الغلبه للأعداء، وايضا اذا حلمت بثعبان يخرج من بطنك او من اذنيك فعلم انك سوف تقوم بفعل معصيه.

تفسير حلم الثعبان الكبير

تاتي الثعابين كثيرا في الاحلام لبعض الاشخاص الامر الذي يدل على من يتربص بهذا الشخص سواء من الاهل او الازواج او الاولاد وربما كان جاراً حسوداً شريراً وثعبان الماء عون للظالم أو اعلام الظالم . رؤية الحية في الحلم كما عرفت من الأقارب انها شخص يتربص بك خاصة ان كانت سوداء وقد تكون الحية فقط تدور حولك ان تقترب منك وهذا يعني انها تتربص بك لاكنها لا تستطيع اضرارك فحافظي على الأذكار والدعاء قبل النوم والصلوات وبإذن الله سوف لن يضرك شي بعد حفظ الله تعالى وإن كانت الحية تصحبها افاعي اخرى بلون يختلف فهذا يعني انهم اصحابك او من يقفون في صفك ولكنك تبعدينهم عنك وتقربين تلك السوداء التي تتربص بك احذري من اقرب القرباء .

فتفاسير الاحلام ما هيا إلا اجتهاد من المفسرين والمجتهدين في علم الاحلام والرؤى، ويعود تصديق ذلك إلى الشخص الحالم فإما ان يأخذوا بها او يموا بها بعرض الحائط، ولكن الجدير بالقول أن لا يتحكم بكم الحلم وكأنه واقع .