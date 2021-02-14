تراند اليوم : ماهو تفسير حلم القمل في الشعر

فلسطين - الخليج 365

كثيرةٌ هي الأحلام التي تراها المرأة في منامها. وكما كل شيء في الحياة، فإن للأحلام التي نراها في نومنا تفسيرات وتأويلات كثيرة وقد تحمل لنا بشرى سارة أو على العكس أخباراً سلبية.

ومن الأحلام الشائعة بين النساء هو حلم القمل في الشعر. فما هو تفسير حلم القمل في المنام؟ هل يحمل لنا بشرى سارة أو أخباراً سلبية؟ أو ربما يكون الاثنين معاً؟ تابعي واكتشفي تفسير حلم القمل في المنام:

تفسيرات القمل في المنام كثيرة وقد تكون إيجابية حيناً وسلبية حيناً آخر. وأبرزها:

1- يشير القمل في المنام إلى الدنيا والمال الوفير ويكون عبارة عن التحرّر من الأحزان والهموم وبالتالي يعتبر نعمة وبركة. لكن القمل الكثير يشير إلى العذاب والفقر والخسارة.

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2- ويؤكد أحد مفسّري الأحلام أن إذا وجد القمل في قميص جديد في المنام، فذلك يشير إلى تجديد الولاية. أما إذا كان في قميص قديم فهو دين يخاف عليه.

3- إن المرأة التي ترى قملة طارت من صدرها فهذا يعني أنّ أحد أطفالها أو من يعملون لديها سيهربون.

4- إذا ألقت المرأة بقملة حيّة عنها فهذا يعني أنها ستقوم بما يخالف الشريعة.

5- إذا قتلت المرأة القمل، فهذا يعني أنها ستتحرّر من ألمها وشدّتها وحزنها.

6- إذا رأت المرأة القمل على ثيابها في المنام، فهذا يعني أنّ أحداً قد يكذب عليها.

7- إذا رأت المرأة القمل في المنام ينهش جسمها، فهذا يعني أن أولادها سيسرقونها.

8- إذا رأت المرأة في المنام قملتين يتناكحان فذلك يؤدي إلى الخصومة .