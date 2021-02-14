تراند اليوم : تفسير وتوسيع مقطع شعري السنة الاولى اعدادي .. تفسير وتوسيع مقطع شعري

تفسير وتوسيع مقطع شعري لست تلقى كالمغرب الفذ أرضا ، تفسير وتوسيع مقطع شعري السنة الاولى اعدادي ، تفسير وتوسيع مقطع شعري للشاعر عبد المالك .

مهارة توسيع مقطع شعري

قال الشاعر احمد شوقي

وطني لو شغلت بالخلد عنه * نازعتني اليه في الخلد نفسي

شهد الله لم يغب عن جفوني * شخصه ساعة ولم يخل حسي

خطوات الاعداد للموضوع

عند تفسير وتوسيع مقطع شعري، فان الامر لا يختلف عن توسيع وتفسير فكرة او قولة، لان المقطع الشعري يتضمن بين ثناياه فكرة اراد الشاعر تبليغها، لهذا لابد في البداية من بسط الفكرة ومحاولة توضيحها عبر المراحل التالية :

الشرح والتفسير

اعادة صياغة فكرة المقطع: يؤكد الشاعر على ارتباطه الوثيق بوطنه رغم تواجده بديار الغربة (الاندلس) بكل مغرياتها ومظاهر النعيم فيها، لان الوطن حاضر في وجدانه وحسه .

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التفريغ والتفكيك:

مفهوم الوطن.

العلاقة التي تجمع المواطن بوطنه.

التاكيد على ضرورة الدفاع عن الوطن وحمايته من الاعداء.

بيان مصير من يتنكر لوطنه.

تقديم ادلة وشواهد

تدعم فكرة حب الوطن وتوضح مصير من يخونه او يتخادل في الفاع عن مقدساته .

إبداء الموقف

من الوطن والوطنية وتعزيزه بشواهد.