تراند اليوم : نتائج المنح والقروض 2020 / 2021 في الاردن

أعنلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم مديرية البعثات " نتائج المنح والقروض 2020 / 2021 " في جميع محافظات الاردن.

وسعيًا من وزارة التعليم العالي الأردني للإهتمام بالتعليم في المَملكة الاردنية الهاشمية فهي تقُوم بتقديم العدِيد من البِعثات والقُروض الدراسية للطلبة الأردنيين غير المُقتدرين في عِدّة مراحل تعليميّة كالدبلوم المُتوسّط والبكالوريس، لهذا يبحثُ الكثير من هؤلاء الطلاب عن رابط موقع التعليم العالي الاردني نتائج القروض والمنح 2020 ، وذلك حرصًا منهم للحصول على القروض والمنح التي يُقدّمها هذا الموقع، ونحن في موقع الجمهور قسم التعليم سنضع بين أيديكُم رابط موقع التعليم العالي الأردني لتتمكّنوا من الاستفادة من خدماته.

اعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاحد اسماء الطلبة المشمولين بالمنح والقروض من طلبة الجامعات الاردنية الرسمية ، حيث شمل كافة المتقدمين للصناديق، موزعين وفقا للنقاط والاسس الى منح وقروض حيث وصل العدد الإجمالي الى حوالي 43 الف طالب وطالبة.

وتتوزع المنح والقروض على منح الديوان الملكي، وصندوق الاميرة منى للتمريض، وصندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، وصندوق دعم الطالب في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية من طلبة الوسط والشمال، وصندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية، دبلوم كليات المجتمع للتخصصات التطبيقية والمهنية، ومنح مدارس جيوب الفقر، ومنح صندوق الشهيد معاذ الكساسبة، ومنح الطب البيطري،وبعثات اوائل المملكة والالوية.

وتتوزع بعثات وقروض صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية، حيث تغطي بحد أقصى 45 ساعة دراسية معتمدة للطالب المستحق ، وهي بعثات صندوق دعم الطالب في جامعتي الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية من طلبة إقليمي الوسط والشمال فقط، ودبلوم كليات المجتمع الرسمية للتخصصات التطبيقية والمهنية، إضافة الى بعثات صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية تمريض إناث فقط وتغطي بحد أقصى 45 ساعة دراسية، وبعثات الصندوق في الجامعات الأردنية الرسمية التخصصات التطبيقية و المهنية، تغطي بحد أقصى 45 ساعة دراسية.

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