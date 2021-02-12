تراند اليوم : سبع فوائد صحية لا تعرفونها للقرع

لندن ـ مشرق نيوز

يتميّز القرع العسلي بلونه البرتقالي، وهو من الخضار الموسمي، مذاقه طيب ويمكن سلقه أو شواؤه، ويضاف إلى عديد من الأطباق والشوربات وفي إعداد الحلويات “حلوى القرع مع إضافة العسل”، كما أن بذوره تحمّص عادة وتؤكل لفوائدها الصحية الكثيرة.

ويحتوي القرع على الألياف لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتليين المعدة، كما أنّه يحتوي على نسبة 83 في المئة من تركيبه ماء وعلى كمية عالية من الفيتامينات والمعادن مثل VitA، VitB1، VitB2، Vit C وعلى الكاروتينويدات، الكالسيوم، الفوسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم.

وهذه أبرز فوائد القرع الصحية:

1ـ القرع قليل السعرات الحرارية فلا يسبّب زيادة في الوزن، إذ إنّ كوب واحد منه يحتوي على 50 سعراً حرارياً فقط.

اقرأ أيضاً

2ـ تناوله يسهم في تنشيط وظائف الكبد، خصوصاً لمن يعاني من التهاب الكبد الفيروسي A.

3ـ تناوله يخفّض من ضغط الدم المرتفع، لاحتوائه على كمية عالية من البوتاسيوم، حيث إنّ فنجان قهوة من مهروس القرع يحتوي على 564 ملجم من البوتاسيوم وهي تفوق الكمية الموجودة في موزة متوسطة بمقدار 33 في المئة.

4ـ مناسب لمن يعاني من حصوات في الكلى ومشكلات في المرارة.

5ـ فعّال في علاج الأرق فهو مهدّئ جيد يمكن تناوله قبل النوم مع إضافة العسل.

6ـ يشكّل غذاء مناسباً للرياضيين ولصحة العظام ولمن يعاني من التشنّجات والتقلّصات العضلية، فالرياضيون يفقدون من خلال التعرّق كميات كبيرة من البوتاسيوم ومن الأملاح المعدنية مقارنة بالأشخاص العاديين.

7ـ القرع غني بالبيتا-كاروتين التي تكسبه اللون البرتقالي ولها تأثير قوي مضاد للأكسدة تحافظ على جمال البشرة ونضارتها وللحماية من السرطان.

أما عن بذور القرع “اليقطين”، فهي بيضاء اللون نتناولها للتسلية إلا أن لها فوائد متعدّدة لصحة الجسم فهي مفيدة لصحة القلب لمحتواها من المغنيسيوم، كما أنها تحتوي على الزنك المقوي للمناعة والمضاد للالتهابات، وتساعد في طرد الدودة الشريطية من الأمعاء، ومفيدة لتحسين الذاكرة فهي تحتوي على الدهون غير المشبعة التي تسهم في تقليل الكولسترول وتحتوي على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يساعد في الحصول على نوم هادئ، كما تشير الدراسات إلى تأثير بذور القرع في المساعدة في معالجة تضخم البروستاتا الحميد وتنظيم عملية التبول.