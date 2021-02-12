تراند اليوم : لينا قيشاوي تقاطع الزواج بعد فسخ خطبتها من محمد عساف

رام الله / مشرق نيوز

أكدت الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي أن قرار الإنفصال عن خطيبها السابق محمد عساف جاء بعد تفكير الثنائي حتى لا يندمان بعد الزواج، إذا وصلا لمرحلة الطلاق.

فشل لينا في الارتباط لثاني مرة، حيث أن لها تجربة خطوبة سابقة قبل خطبتها لنجم Arab Idol لن يمنعها من الارتباط مجدداً، إلا أنها قررت مقاطعة الزواج لفترة، وهذا ما أوضحته قائلة “سأخطب مرتين وثلاثاً وأكثر… وإن لم أجد الإنسان الذي يتوافق مع طباعي فحرام علي أن أتزوجه، فالخطوبة هي لتعارف الخطيبين وليس في ذلك عيب أو حرام”.

وأضافت “خطبتاي الأولى والثانية علمتاني أشياء كثيرة، وحالياً لا أفكر بالزواج لأنني اكتشفت أن على الفتاة أن تتعلم وتعمل أوّلاً، وهذا برأيي أهم من الزواج في هذه الفترة، لأن عمري 22 عاماً فقط والضغط الذي تحملته في هذه الفترة يفوق طاقة الكثيرات”.

لينا أوضحت أنها لم تتحدث إلى عساف بعد فسخ خطبتهما، إلا أنها إذا ألتقت به، ستتعامل معه بكل احترام، مضيفة- في حوارها لمجلة لها “أنا لم أقطع علاقتي به لأنه إنسان سيئ، بل لأننا سنظلم بعضنا إذا تابعنا حتى مرحلة الزواج”

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