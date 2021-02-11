تراند اليوم : نتائج التاسع 2020 حسب الاسم الثلاثي .. نتائج امتحانات التاسع ٢٠٢٠

نتائج التاسع 2020 حسب الاسم الثلاثي ،صرح موقع وزارة التربية والتعليم بسوريا،أنه جاري الان رفع نتائج التاسع الاساسي عبر كنترول الوزارة برقم الاكتتاب والكنية والاسم لكل طالب من طلاب الصف التاسع والشهادة الاعدادية الشرعية، وباقي إعتماد النتائج والإعلان عنها رسميا لجميع الطلاب والطالبات بعد قليل .

نتائج التاسع في سوريا 2020 ونتائج الإعدادية الشرعية، جاري الان رفع كافة نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2020 والاعلان عنها خلال الساعات القادمة من اليوم بجميع المحافظات السورية دمشق ادلب الاذقية حلب حماه حمص ريف دمشق طرطوس وكافة المحافظات السورية حسب الاسم وحسب الكنية حسب المدرسة .

نتائج التاسع الاساسي 2020 في سوريا يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية السورية بعدما قد أدى طلاب وطالبات الصف التاسع والاعدادية الشرعية الامتحانات، وتمت بعدها عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وبقلق بالغ، ينتظر طلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية نتائج الترم الثاني للعام 2020 ، وسوف ينشر موقع وزارة التربية السورية إعلان النتائج خلال ساعات قليلة.

موقعنا الاخباري الخليج 365" يتابع معكم أول بأول نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2020 ، وينشر لكم آخر أخبار اعلان نتائج التاسع الاساسي وموعد اصدار النتائج في جميع المحافظات السورية .

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لاعلان نتائج امتحانات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام 2020 في جميع المراحل التعليمة ، حيث يتسائل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد صدور واعلان نتائج التاسع الاساسي في سوريا للعام 2020 في درعا، وحمص، ودمشق، والقنطيرة، ودير الزور، واللاذقية، والحسكة، وأدلب، وطرطوس، السويداء، وحماة وكافة المحافظات السورية .

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وزارة التربية السورية أكدت أن نتائج الصف التاسع الاساسي سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة ، سيتم رفعها عبر بوابة النتائج الامتحانية سوريا وسيتم الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع والإعدادية الشرعية 2020 بالاسم ورقم الإكتتاب.

ورجح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن يتم اعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2020 في سوريا اليوم الخميس ، أو السبت القادم على أبعد تقدير ، خصوصا بعد انتهاء الوزارة بشكل رسمي من كافة عمليات المصاحبة لاعلان النتائج من تصحيح اوراق الامتحانات وتدقيق النتائج وفرزها ورفعها عبر كنترول الوزارة عبر الانترنت .

وطالب وزارة التربية والتعليم السورية من جميع الطلاب والطالبات بضرورة تفقد موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع الاساسي للعام 2020 فور الاعلان عنها برقم الاكتتاب والاسم والمدرسية لجميع طلاب وطالبات الدور الاول .

وأوضحت الوزارة أن مراكز تصحيح أوراق امتحان التاسع شهدت نسب النجاح مرتفعة اكثر من السنة الماضية ، حيث من المتوقع أن تشهد النتائج ارتفاع كبير في اعداد اوائل المملكة السورية ، وتنافس كبير بين الطلبة على العشر مقاعد الاولى .

يمكنكم استخراج نتائج امتحانات التاسع فى سوريا 2020 ، لكافة محافظات دمشق حلب ريف دمشق القنطيرة درعا حمص طرطوس اللاذقية حماة ادلب الرقة دير الزور الحسكة، من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية السورية برقم الاكتتاب من خلال ( الرابط التالي ) ، أو عبر موقع علوم للجميع من خلال ( الرابط التالي ) ، فور الاعلان عنها رسميا .