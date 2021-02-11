تراند اليوم : اسعار الكليات الخاصة 2020

اسعار الكليات الخاصة 2020 ،اعلنت وزارة التعليم العالي اسعار الكليات الخاصة 2020 وشروط التقديم في الجامعات الخاصة العام الدراسي الجديد 2020-2021 ، كما نشرت مصروفات الجامعات الخاصة 2020 للمصريين والاجانب والاوراق المطلوبة وإجراءات القبول بالجامعات الخاصة المصرية المعتمدة حيث بدء التقديم في الكليات الخاصة خلال شهر يوليو علي ان يتم اعلان تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الاولي في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس عقب إعلان اجراءات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020-2021 في مصر و الحد الادنى لدخول الكليات والاوراق المطلوبة للمصريين والوافدين

مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA العام الدراسي الجديد 2020-2021 وشروط التقديم

وحسبما اوضحت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عن شروط وأوراق الالتحاق بكلياتها حيث يتم تقديم مستخرج رسمى وصورتان من المؤهل الدراسى الأصلى موثقا من السفارة المصرية أو الخارجية المصرية للشهادات غير المصرية وصورتان منها، وعدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين، وللذين تخطوا 19 عاما موقفهم من التجنيد.

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اما عن مصروفات كليات جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة MSA ، للعام الدراسى الجديد 2020 -2021، الطلاب المصريين والطلاب الوافدين، فبلغت مصروفات

كلية طب الأسنان: 155 ألف جنيه مقسمة على الترمين إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 325 يورو.

مصاريف كلية الصيدلية في جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة MSA تبلغ 155 ألف جنيه مقسمة على الترمين بجانب مصاريف المعامل والشهادة البريطانية.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية: 155 ألف جنيه مقسمة على الترمين إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 325 يورو.

مصاريف كلية الهندسة الخاصة 90 ألف مقسمة على الترم الأول والترم الثاني بجانب مصاريف الشهادة البريطانية 325 يورو.

كلية علوم الإدارة:82 ألف جنيه موزعة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 325 يورو.

مصاريف كلية الإعلام في السنة : 82 ألف جنيه مقسمة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 295 يورو ، بينما مصاريف كلية الفنون والتصميم: 90 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول والثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 295 يورو.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 70 ألف جنيه جنيه للترمين معا يتم الدفع على قسطين كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع للفصل الدراسي الأول والثاني مصاريف كلية اللغات 60 ألف جنيه مقسمة على الترمين كل ترم 30 ألف جنيه بجانب مصروفات الشهادة البريطانية 295 يورو.

مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر الخاصة 2020-2021 و الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات الخاصة بها

أعلنت جامعة 6 أكتوبر شروط وأوراق الالتحاق، التى تمثلت فى صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبيان بدرجات المواد من الإدارة التعليمية، وعدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور الذى لم يتخطَ سنهم 18 عاما، وللذين تخطوا 18 عاما موقفهم من التجنيد أو بطاقة 6 جند أو 7 جند بدل فاقد.

أما بالنسبة للطالب المسجل بجامعة أخرى فلابد من إحضار موقفه من التجنيد، وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها، وبالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر، عليهم توثيقها من السفارة المصرية بالدولة الحاصلين منها على الشهادة، وكذلك توثيقها من وزارة الخارجية المانحة للشهادة.

فيما جاءت مصروفات جامعة 6 اكتوبر كالتالي :-

مصروفات كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الاسنان 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الاكلينية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية – التمريض 20 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.

صروفات كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية حاسبات و معلومات 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية لغات و ترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

مصروفات كلية لغات و ترجمة –أخرى 22 ألف جنيه.

مصروفات كلية إعلام في جامعة 6 أكتوبر الخاصة لعام 2020 تبلغ 30 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2020-2021 والاوراق المطلوبة للتقديم في كليات الجامعة الكندية

كما أعلنت جامعة الأهرام الكندية عن الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين بالالتحاق بالجامعة، وهى أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمى من المدرسة، وشهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمى منها، وعدد ٦ صور شخصية ، بالنسبة للطلاب الذكور استمارة ٢ جند ويكون عليه الاسم وعنوان وتاريخ ميلاده وتوقيع الطالب.

وأعلنت جامعة الأهرام الكندية، عن المصروفات الدرسية للعام الدراسى الجديد 2020-2021 وهى مصاريف كلية الصيدلة الخاصة 82 ألف جنيه للطالب المصري، 6500 دولار للطالب الوافد، مصاريف كلية طب الفم والأسنان 65 ألف جنيه للطالب المصرى، و8000 ألف دولار للطالب الوافد، مصاريف كلية الإعلام الخاصة شعبة إنجليزية، 65 ألف جنيه للطالب المصري، 3500 دولار للطالب الوافد”.

وبلغت الرسوم الدراسية لكلية الإعلام شعبة صحافة فقط، 40 ألف جنيه للطالب المصري، و3000 دولار للطالب الوافد، وكلية علوم الحاسب، 48 ألف جنيه للطالب المصري، و3000 دولار للطالب الوافد، وكلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه للطالب المصري، و3500 دولار للطالب الوافد، وأخيرا بلغت الرسوم الدراسية لكلية الهندسة 53 ألف جنيه للطالب المصري، و5000 دولار للطالب الوافد.

وأشارت الجامعة لعدد من الملحوظات الهامة، وهى أن الرسوم الدرسية لهذا العام لم تزد عن 7% وهى النسبة التى وافق عليها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وانه على كل طالب مصرى أو وافد تسديد مبلغ 1050 رسوم إدارية وتشمل 500 جنيه فتح ملف “لا تسترد”+ 450 جنيه امتحان إنجليزى تحديد مستوى +100 جنيه جودة تعليم.

وأضافت الجامعة أن خصم كليتى الصيدلة وطب الفم والأسنان من مجموع 95 إلى 100% يتم خصم ألفين جنيه فى الفصل الدراسى الواحد- عدا الفصل الصيفى- وذلك للشهادات الثانوية العامة المصرية فقط، وكليات الإعلام، إدارة الأعمال وعلوم الحاسب من 90 إلى أقل من 95 % يتم خصم 750 جنيه فى الفصل الدراسى الواحد، من 95 إلى 100% يتم خصم ألف جنيه فى التيرم الواحد، ومن 100% فأكثر يتم خصم ألفين جنيه للفصل الدراسى الواحد لكليات الإدارة والإعلام وعلوم الحاسب “للشهادات الثانوية العامة المصرية فقط”، أما عن كلية الهندسة، يأتى الخصم من 90 إلى أقل 95 % 1500 جنيه، وتمنح الجامعة للاشقاء داخل الجامعة، ويقدر ب10% للأخ الثاني.

وأوضحت الجامعة أن مصروفات اتوبيس الجامعة، تسدد دفعة واحدة، حيث إن مواصلات خارج مدينة 6 أكتوبر 6000 جنيه للعام الواحد، مواصلات داخل مدينة 6 أكتوبر 4000 جنيه للعام الواحد، مواصلات داخل مدينة 6 أكتوبر على الطريق الخارجى طريق الواحات حتى دريم، طريق البشاير، الشيخ زايد 5000جنيه للعام الواحد.

أما عن مصروفات السكن فتسدد دفعة واحدة سنويًا، حيث يشمل السكن الإقامة والانتقالات فقط، وتأتى مصروفات سكن فردى 24ألف جنيه+ تأمين 2400جنيه،سكن زوجى 18ألف جنيه.