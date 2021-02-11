تراند اليوم : نتائج التاسع حسب الاسم .. نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

نتائج التاسع ٢٠٢٠ سوريا نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب رابط نتائج التاسع 2020 نتائج الصف التاسع 2020 نتائج التاسع 2020 حسب الاسم نتائج التاسع حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع ،ويتسائل الكثير من طلاب الصف التاسع الاساسي في سوريا عن موعد اعلان نتائج امتحانات التاسع 2020 الدورة العادية ، ورابط الفحص المباشر لنتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2020 في سوريا الدورة العادية حسب الاسم وحسب الكنية وحسب رقم الجلوس .

موقعنا الاخباري يتابع معكم أول بأول نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2020 ، وينشر لكم آخر أخبار اعلان نتائج التاسع الاساسي وموعد اصدار النتائج في جميع المحافظات السورية .

فقد أعلنت قبل قليل وزارة التربية السورية نتائج امتحانات الثانوية العامة البكالوريا للعام 2020 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت وأكدت الوزارة أن نتائج الصف التاسع الاساسي سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة .

ورجح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن يتم اعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي للعام 2020 في سوريا غدا الخميس ، أو السبت القادم على أبعد تقدير ، خصوصا بعد انتهاء الوزارة بشكل رسمي من كافة عمليات المصاحبة لاعلان النتائج من تصحيح اوراق الامتحانات وتدقيق النتائج وفرزها ورفعها عبر كنترول الوزارة عبر الانترنت .

اقرأ أيضاً

وطالب وزارة التربية والتعليم السورية من جميع الطلاب والطالبات بضرورة تفقد موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع الاساسي للعام 2019 فور الاعلان عنها برقم الاكتتاب والاسم والمدرسية لجميع طلاب وطالبات الدور الاول .

يذكر أن وزارة التربية السورية قبل قليل نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية للعام 2020 الدورة العادية برقم الاكتتاب عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

وأكد وزير التربية عماد العزب خلال مؤتمر صحفي لاعلان نتائج البكالوريا للعام 2020 أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 119148 طالبا و طالبة نجح منهم 70623 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 27ر59 بالمئة.

وأضاف العزب: إنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 71095 طالبا وطالبة نجح منهم 29387 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 33ر41 بالمئة.. كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالبا وطالبة نجح منهم 1264 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 51ر61 بالمئة.

وهنئت وزارة التربية والتعليم السورية جميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات البكالوريا "الثانويةالعامة" للعام 2020 ، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح .

روابط نتائج البكالوريا 2019 سوريا

الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم السورية من خلال ( الرابط التالي ) .

موقع علوم للجميع من خلال ( الرابط التالي ) .