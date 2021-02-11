تراند اليوم : تظلمات الثانوية العامة 2020

تظلمات الثانوية العامة 2020 ، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس ، وكشفت نتائج تظلمات الثانوية العامة عن عدة مفاجأت، أولا ارتفاع عدد التظلمات حتى الأن الى 111الف تظلم على مستوى الجمهورية باجمالى263ألف ورقة امتحانية.

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه تم تعديل نتائج7892ورقة وتم ابلاغ وزارة التعليم العالى رسميا لاخطار مكتب التنسيق تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الازمة نحو تعديل رغبات الطلاب الذين حصلوا على درجات بالزيادة.

أشار عبد الحكم الى استمرار تلقى التظلمات حتى منتصف الشهر الجارى متوقعا ارتفاع عدد التظلمات لاكثلر من 290ألف تظلم أضاف أن مادة الكمياء على درجة التحديد جاءت فى المرتبة الأولى للتظلمات بنسبة 27%تليها مادة اللغة العربية ثم الفيزياء والجيولوجيا، مشيرا الى حصول كل طالب على حقه والدليل زيادة درجات عدد كبير من الطلاب.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

1. سداد مبلغ قدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بها عن طريق البريد أو البنك الأهلي لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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2. تقديم الطالب طلب للإطلاع على كراسة إجابة الطالب وطلب تظلم مرفق بإيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية في المديرية التعليمية التابع لها.

3. يحدد للطالب موعد للإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة من الساعة التاسعة صباحًا.

4. تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية حيث يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

5. يمنح الطالب درجات في حالة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة.

6. يحصل الطالب على نتيجة التظلم خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.

7. ليس من حق الطالب التقدم بطلب للاطلاع.