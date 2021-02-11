تراند اليوم : تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 ،وتضم كليات الجامعة 11 كلية، وهما كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، وكليات التكنولوجيا الحيوية، والعلوم الطبية التطبيقية وإدارة الأعمال للقسمين عربي وإنجليزي وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك كليات اللغات والترجمة والآثار والإرشاد السياحي، والتربية الخاصة.

وتخضع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن الجامعات الخاصة التي تشرف عليهم الوزارة، ويتم التقدم لها من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحسب تنسيق الجامعات الخاصة.

توقعات تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 – 2021

– الحد الأدنى لكلية الطب البشري 95%.

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– الحد الأدنى طب الأسنان 90%.

– الحد الأدنى لكلية الصيدلة 90%.

– الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90%.

– الحد الأدنى لكلية الهندسة 80%.

– الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 70%.

– الحد الأدنى لكلية العلوم الطبية التطبيقية 70%.

– الحد الأدنى لكلية علوم الحاسب 70%.

– الحد الأدنى لكلية التكنولوجيا الحيوية 70%.

– الحد الأدنى لكلية الإعلام 65%.

– الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة 65%.

– الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 65%.

– أما تنسيق باقي الكليات الحد الأدنى للقبول فيها 55 %.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

– مصروفات كلية الطب بشري 85 ألف.

– مصروفات كلية طب الاسنان 63 ألف.

– مصروفات كلية الصيدلة 52 ألف.

– مصروفات كلية العلاج الطبيعي 45 ألف.

– مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألف.

– مصروفات كلية إدارة أعمال عربي 25 ألف.

– مصروفات كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألف.

– مصروفات كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألف.

– مصروفات كلية لغات و ترجمة إنجليزي 20 ألف.

– مصروفات كلية آثار وارشاد سياحي 15 ألف.

– مصروفات كلية تربية خاصة 14 ألف.

ونستعرض قائمة بالمصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد في التالي:

- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 63 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 45 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 52 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 30 ألف جنيه.

- كلية العلوم الطبية التطبيقية: 16ألف جنيه.

- كلية إدارة أعمال للقسمين عربي وإنجليزي: 25 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات:21 ألف جنيه

- كلية لغات و ترجمة: 20 ألف جنيه.

- كلية آثار وأشاد سياحي: 15 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 14 ألف جنيه.

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أعلن في وقت سابق، الحد الأدنى للتقديم في كليات الجامعات الخاصة، في العام الجامعي الجديد 2020 - 2021.

وذلك بعدما وافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021، وكذلك تطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.