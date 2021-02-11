تراند اليوم : تنسيق الفنية العسكرية 2020

ننشر لكم تنسيق الفنية العسكرية 2020 لجميع طلاب الثانوية العامة لعام 2020، تنسيق الفنية العسكرية 2020 ، حيث قامت القوات المسلحة، بالإعلان عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، ويعد اليوم السبت 11 يوليو هو أول يوم للتسجيل، ووضعت شروط وتخصصات لمن يريد التقدم للالتحاق بهذه الكليات، وينقل لكم «الوكالة نيوز» التخصصات المطلوبة و رابط موقع وزارة الدفاع المصرية للتقديم خلال السطور المقبلة.

رابط تنسيق القبول بالكليات العسكرية 2020

قالت وزارة الدفاع المصرية ، بإتاحة موقع عبر الانترنت بمكتب تنسيق القبول بالكيات العسكرية 2020، أمام الطلاب الراغبين في التقديم، يمكن للطلاب من خلاله التعرف على المستندات المطلوبة ومكان استخراجها من الدخول من هنا .

الكليات العسكرية المتاحة للتقديم

كشفت وزارة الدفاع المصرية، عن الكليات العسكرية، التي يشملها قرار قبول الدفعات الجديد، وهى «الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الدفاع الجوي، وكلية الطب للقوات المسلحة، والمعهد الفني للقوات المسلحة».

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التخصصات المطلوبة للتقديم بكلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

التخصصات المطلوبة للتقديم بالكلية الحربية

تقبل التخصصات الآتية: «تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة، لغات ( إنجليزي، عبري، روسي، فرنسي، صيني)، علوم (جميع التخصصات)، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ألسن (جميع التخصصات)، لغات وترجمة (جميع التخصصات)، اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، آداب إعلام وعلم نفس»

التخصصات المطلوبة للتقديم بالكلية البحرية

تقبل تخصصات الهندسة (هندسة الحاسبات، هندسة كهرباء قوى، هندسة ميكانيكا قوى، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة ميكاترونيك، هندسة بحرية بناء سفن، تخصصات الهندسة التطبيقية “تقنية النانو”، ولا يتم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأيضا تخصصات العلوم (علوم فلك، علوم أرصاد جوية، علوم فضاء، علوم فيزياء، علوم رياضيات، علوم حاسبات، علوم كيمياء، علوم بحار)، تخصصات التربية ( فيزياء، كيمياء، رياضيات)، بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.