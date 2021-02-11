تراند اليوم : خلطة طبيعية لإالة المكياج بدل من مساحيق التجميل

تستخدم بعض النساء بعض المواد والخلطات الطبيعية من أجل العناية بالبشرة، بدلاً من استعمال مستحضرات ومساحيق التجميل التي تحتوي على مواد كيمائية.

لذلك نقدم لكل سيدة تهتم بجمالها والعناية ببشرتها مزيلات الماكياج الطبيعية.

مزيلات الماكياج الطبيعية:

- اللبن:

يمكنك استخدام اللبن في إزالة الماكياج من على الوجه، وذلك بوضع كمية قليلة من اللبن على البشرة ثم بالتدليك برفق ومن ثم بمسحها بقطعة من القطن. قد لا يكون اللبن فعالاً مع المنتجات المضادة للماء.

- زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون من أنسب الطرق الطبيعية لإزالة الماكياج، فيمكنك وضع بعض قطرات زيت الزيتون على القطن ومسح البشرة بها، مع تغيير قطعة القطن بعد إزالة ماكياج كل جزء في الوجه.

- عصير الليمون أو البرتقال:

يمكنك استخدام عصير الليمون أو البرتقال بنفس خطوات استعمال زيت الزيتون مع تجنب استعمالهما على منطقة العين.