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تراند اليوم : فيديو صاحبة الخمار .. فيديو صاحبة الخمار كامل بدون حذف

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فيديو صاحبة الخمار كامل بدون حذف ، وفي تفاصيل فيديو صاحبة الخمار أقدم شخص مجهول على تصوير فتاة محجبة في وضعيات مخلة بالحياء، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة هويته.

وصادف يوم انتشار هذا الفيديو، مع اطلاق سراح صاحبة الفيديو الجنسي الشهيرة بلقب "مولات الخمار"، التي عاشت نفس المشكل ودخلت أسوار السجن لمدة شهر، كما أدت غرامة مالية قيمتها 500 درهم.

 

وبسبب مثل هذه الحوادث، أطلقت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القانون 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية، كما ساهم عدد من المشاهير المغاربة في هذه الحملة المعارضة للقانون.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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