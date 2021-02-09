تراند اليوم : فيديو صاحبة الخمار .. فيديو صاحبة الخمار كامل بدون حذف

فيديو صاحبة الخمار كامل بدون حذف ، وفي تفاصيل فيديو صاحبة الخمار أقدم شخص مجهول على تصوير فتاة محجبة في وضعيات مخلة بالحياء، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة هويته.

وصادف يوم انتشار هذا الفيديو، مع اطلاق سراح صاحبة الفيديو الجنسي الشهيرة بلقب "مولات الخمار"، التي عاشت نفس المشكل ودخلت أسوار السجن لمدة شهر، كما أدت غرامة مالية قيمتها 500 درهم.

وبسبب مثل هذه الحوادث، أطلقت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القانون 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية، كما ساهم عدد من المشاهير المغاربة في هذه الحملة المعارضة للقانون.

اقرأ أيضاً